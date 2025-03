Patrick Goots is verrast door ontslag De Roeck bij Antwerp: "Rest van het seizoen wordt een moeilijk verhaal"

"Ik ben volledig verrast door het nieuws", vertelt Patrick Goots. "Ik was net op weg naar Duitsland, toen ik een berichtje kreeg."

"Het was de laatste weken niet denderend qua spel en resultaten, maar ik had niet verwacht dat Jonas het gelag zou betalen."



Goots zag het gemor bij de Antwerp-supporters de afgelopen weken wel toenemen na een 5 op 12 in de competitie. "Tegen Kortrijk was het al niet goed, tegen Leuven vorige week nog minder, en Cercle was een collectieve offday."



"Ik heb nog samen met Jonas gevoetbald, dus het is een spijtige zaak. Maar het is inherent aan het topvoetbal dat een trainer daar op wordt beoordeeld."



"De vele blessures zijn wel echt een verzachtende omstandigheid", klinkt het bij Goots. "Zaterdag ook weer: Odoi, Bataille, Balikwisha, Praet. Dat is veel kwaliteit, die wegvalt."