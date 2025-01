Preek van Lamkel Zé en fiks gevecht met de cornervlag: deze beelden vanop de Belgische velden zag je nog niet

ma 20 januari 2025 06:36

Een vergrootglas op speeldag 22 in de Jupiler Pro League leverde opnieuw een reeks pareltjes op. Van een bizarre bemoeienis van Didier Lamkel Zé tot brute pech en miserie voor de scheidsrechters: wij verzamelden voor jou de niet te missen momenten van het voorbije weekend.

Alleenheerser Lamkel Zé

Een eerste frats bij STVV kunnen we het nog niet noemen, maar Didier Lamkel Ze liet zich tegen Standard wel eens stevig gelden. Zonder schroom onderbrak hij de speech van zijn kapitein Bruno Godeau in de klassieke groepsknuffel vlak voor de aftrap. Het moet wel gezegd: als een brave leerling stak de Kameroener eerst zijn vinger op voor hij de spotlights opeiste. De toespraak wierp in elk geval zijn vruchten af: na 2 minuten hadden de Kanaries al gescoord. Misschien moet Godeau het speechen volgende week ook maar aan Lamkel Zé overlaten.

Getackeld door de bal

De scheidsrechter onderuit kegelen: altijd een rode kaart, toch? Niet als je het op een subtiele manier doet. Zo speelde Mats Rits een bal net achter de hielen van Lothar D'Hondt. De scheidsrechter wilde het leer koste wat kost vermijden, maar verloor de strijd met de bal. Hij ging plat op de grasmat, het Guldensporenstadion gniffelde even.

Japanse beleefdheid

Lothar D'Hondt was niet de enige pechvogel in een scheidsrechtersplunje dit weekend. Ook bij Nicolas Laforge sloeg het even tegen. Hij strooide op de middellijn zijn kaarten uit. Meevaller voor de ref: Japanners zijn altijd de beleefdheid zelve, dus raapte Ryotaro Ito het boeltje even op voor Laforge. Die laatste had in de eerste helft nochtans al een landgenoot en ploegmakker van Ito in zijn boekje opgenomen.

Zwaar gevecht met de cornervlag

Ook in de Challenger Pro League was het afgelopen weekend smullen geblazen. Tijdens Francs Borains-Beveren gleed Mathias Francotte in volle sprint uit, waarna hij de cornervlag torpedeerde. Het arme paaltje overleefde de strijd niet en dus kreeg de materiaalman zijn moment de gloire. Hij zorgde ervoor dat iedereen de vlag in het vervolg zou opmerken en ruilde een witte stok in voor een rode. Goed gezien.

Brandon (M)Echele

Nog even terug naar de Jupiler Pro League. Daar had Club Brugge plots een nieuwe verdediger beet: Brandon Echele. En die leek verbazend hard op die andere Brugse sterkhouder: Brandon Mechele. Die laatste had na een bitsig duel even verzorging nodig - net als zijn shirt. De "M" wapperde over zijn rug. Niet alles bij Club Brugge is dit seizoen van hoge kwaliteit.

Iemand een pomp?