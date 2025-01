Gouden duo Zeqiri-Ayensa loodst Standard op en over STVV richting de poort van de top 6

Het zit hem soms in de details. Aan de ene kant strandt de 2-1 van Lamkel Zé op de lat, aan de andere kant treft Price de paal, maar kan Eckert Ayensa scoren in de herneming. Standard zette zo iets voorbij het uur een scheve situatie helemaal recht: van 1-0 naar 1-2.



Want de wedstrijd was dramatisch begonnen voor de Luikenaars. Welgeteld 1 minuut en 45 seconden na de aftrap stond Standard al 1-0 in het krijt na een ongelukkige actie van Fossey. Hij kopte de bal tegen Dierckx aan en zo kon Ogawa ongehinderd binnenkoppen.



STVV hield de touwtjes nadien in handen, zonder veel gevaar te creëren. Bij Standard was er voor de zoveelste keer offensieve armoede. Zeqiri baarde wel even opzien met een spectaculaire retro en ook Price liet STVV even schrikken met een gevaarlijk afstandsschot.



De thuisploeg hield makkelijk stand, maar schoot kort voor de rust in eigen voet. Van Helden tikte Eckert Ayensa aan bij het ingaan van de zestien en de bal ging op de stip. Zeqiri liet de kans niet leggen en bracht Standard langszij.