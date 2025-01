Thorgan Hazard luistert rentree bij Anderlecht op met knappe krul, nieuwkomer Huerta geeft Kortrijk nekschot

We hebben er twee sterke spelers bij, ons voetballend vermogen is zeker omhoog gegaan. We mogen in aanvallend opzicht zeker iets verwachten. We missen met Ferri wel een belangrijke speler, maar Anderlecht mist Dolberg en heeft zijn topschutter van vorig jaar verkocht. Op dat gebied zijn we elkaar waard.

Yves Vanderhaeghe