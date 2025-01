Raket van Weymans komt te laat: Club Brugge geeft driedubbele bonus niet meer weg en neemt de scalp van Beerschot

Beerschot kwam met een klein hartje naar het onneembare fort Jan Breydel. Met één punt uit tien uitmatchen had de hekkensluiter weinig hoop tegen Club Brugge, maar toch konden de bezoekers in het begin een paar keer prikken.



Club, dat in afwachting van de match tegen Juventus met acht verse spelers was begonnen, maakte zich geen zorgen. Toen een voorzet van Siquet bleef plakken, wist Nilsson er wel raad mee. De Zweed maakte er beheerst 1-0 van. Even later mocht Vetlesen op wandel in de zestien en stond het 2-0.



Een derde kwam er voor de rust niet. De VAR draaide een strafschop na vermeend handspel van Reyners terug, en daarna ging de Brugse voet van het gaspedaal.



In die voet kwam in de tweede helft heel lang geen beweging. Pas toen Al-Sahafi een opgelegde kans op 2-1 verprutste, schoot Club Brugge opnieuw wakker. Jutglà kopte nog op Shinton, maar schudde dan een goocheltruc uit zijn sloffen. Vanaken mocht op de doellijn afwerken.



Boeken dicht en drie punten bijschrijven, dacht iedereen. Mooi niet, want na een missertje van Mechele knalde Kosiah de 3-1 overhoeks binnen. Weymans deed Jan Breydel in de toegevoegde tijd met een fantastische bom zelfs nog meer zweten.



In de heenronde hadden de Ratten een dubbele achterstand weggepoetst tegen Club, maar een nieuwe stunt zat er niet meer in. Nilsson vlamde helemaal op het einde de 4-2 nog tegen de touwen, een juistere weergave van het klasseverschil.