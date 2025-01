Armand Marchant eindigt als 15e in slalom van Wengen, Atle Lie McGrath triomfeert

Armand Marchant is zondag als vijftiende geëindigd in de slalom op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Zwitserse Wengen. Sam Maes, die eveneens doorstootte naar de tweede run, eindigde als 29e na een stevige slipper. Atle Lie McGrath triomfeerde in de Zwitserse Alpen.

Armand Marchant totaliseerde na twee runs 1'46"78 en was daarmee 84 honderdste seconde dan winnaar Atle Lie McGrath, die zegevierde in 1'45"94.

De 24-jarige Noor was sneller dan zijn landgenoten Timon Haugan en Henrik Kristoffersen en boekte op die manier zijn derde Wereldbekerzege uit zijn carrière. Maes begon nochtans goed aan zijn tweede run, maar gleed na een stevige schuiver af naar de 29e plaats in 1'48"82.

Armand Marchant, die zich hoofdzakelijk op de slalom toelegt, eindigde dit seizoen zowel in Val d'Isère als Gurgl op een mooie elfde plaats. Vorige week werd hij negentiende op de slalom in het Zwitserse Adelboden, nadat hij zowel in Alta Badia als in Madonna di Campiglio de tweede run niet had gehaald.

Maes was eerder dit seizoen succesvoller op de reuzenslalom: in Sölden eindigde hij als twaalfde, in Beaver Creek en Adelboden als achttiende en in Val-d'Isère als 27e.

In de Wereldbekerstand van de afdaling gaat Kristoffersen aan de leiding met 435 punten, voor de Zwitser Loïc Meillard (370 punten), die zondag vijfde werd. In de algemene WB-stand staat er voorlopig geen maat op de Zwitser Marco Odermatt (866 punten), die de slalom aan zich voorbij liet gaan.

De volgende WB-manche is al voor volgende week in het Oostenrijkse Kitzbühel, waar een Super-G (vrijdag 24 januari), een afdaling (zaterdag 25 januari) en een slalom (zondag 26 januari) op het programma staan.