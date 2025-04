"Dure grasmaaier heb jij!" Max Verstappen jent Lando Norris na incidentje in pitlane

In de Grote Prijs van Japan heeft Max Verstappen Lando Norris afgehouden met een klein beetje ellebogenwerk. Achteraf konden de Formule 1-coureurs smakelijk om lachen om hun duelletje in de pits.

In de Grote Prijs van Japan reed Max Verstappen van start tot finish aan de leiding. Heel even leek Lando Norris hem te kunnen verschalken in de pits.

De WK-leider liet een vlottere stop noteren en zat zijn concurrent op de hielen richting de exit.

Verstappen hield zijn lijn en zag in zijn zijspiegels hoe Norris met zijn McLaren het gras opzocht.

De winnaar kwam er na de race op terug toen hij met Norris de beelden bekeek. "Dure grasmaaier heb jij", grijnsde Verstappen.

"Met een speciale bodemplaat", lachte Norris groen.