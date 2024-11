Olympisch kampioen Clément Noël wint ook slalom in Gurgl, Armand Marchant wordt elfde

Clément Noël geeft de regie voorlopig niet uit handen in de wereldbeker slalom. De Fransman wint ook de tweede manche in Gurgl, Oostenrijk. Onze landgenoot Armand Marchant valt na zijn tweede run net uit de top 10.

Clément Nöel, de regerende olympische kampioen in de discipline, klokte na twee runs af in 1'46"25. Hij haalde het voor de Zweed Kristoffer Jakobsen en de Noor Atle Lie McGrath.

Het is voor Noël zijn elfde wereldbekerzege, zijn tweede in dit nog prille seizoen. Vorige week was hij al de beste in de slalom in het Finse Levi.

Armand Marchant had in de eerste run de tiende tijd neergezet en werd dertiende in de tweede, waarmee hij net uit de top tien viel. Met zijn eindtijd van 1'47"24 was Marchant 0"99 trager dan Noël.

Sam Maes had zich als 33e niet kunnen plaatsen voor de tweede run. Die was weggelegd voor de top dertig.

Over twee weken houdt de wereldbeker halt in Beaver Creek (Verenigde Staten). In de tussenstand van de wereldbeker delen Clément Noël en Henrik Kristoffersen de leiding met 200 punten. Armand Marchant (24 punten) staat 28e, Sam Maes (22 punten, na een twaalfde plaats in Sölden) is 30e.