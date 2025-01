Sam Maes glijdt naar 18e plaats in reuzenslalom in Adelboden

Sam Maes is op een gedeelde 18e plaats geëindigd in de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in Adelboden (Zwitserland). De zege ging naar lokale favoriet Marco Odermatt, de regerende wereld- en olympisch kampioen in de discipline.

Sam Maes klokte de 21e tijd in de eerste run en werd 18e in de tweede run. Met zijn totaalchrono van 2'30"90 was de 26-jarige Belg op de piste van de Chuenisbärgli 3'35" trager dan Odermatt.

Ook in Beaver Creek (VS) in december eindigde Maes als 18e in een reuzenslalom voor de Wereldbeker. Zijn beste resultaat dit seizoen is de 12e plaats in de openingsmanche in Sölden, in Oostenrijk, eind oktober.

Die skiede naar de zege voor zijn landgenoot Loic Meillard (2e op 20 honderdsten) en de Italiaan Luca de Aliprandini (3e op 69 honderdsten). Het is voor de 27-jarige Odermatt al de 42e wereldbekerzege uit zijn carrière, de vijfde deze winter.

In de strijd om de algemene wereldbeker, die Odermatt de voorbije drie jaar won, verstevigt de Zwitser na 17 manches zijn leidersplaats. Met 730 punten loopt hij uit op de Noor Henrik Kristoffersen (574 punten), die zondag door een fout in de tweede run geen punten scoorde.

Sam Maes pakte dertien punten en staat met 66 punten op de 59e plaats. Hij wipt over Armand Marchant (63e met 60 punten). Ook in de wereldbeker reuzenslalom staat Odermatt na vijf races met 300 punten stevig aan de leiding voor Kristoffersen (199 punten). Maes is 22e (met 52 punten).