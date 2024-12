Zwitser Alexis Monney zorgt voor verrassing van formaat met Wereldbekerzege in de afdaling

Alexis Monney heeft vriend en vijand verbaasd tijdens de Wereldbeker alpineskiën in Bormio. De 24-jarige Zwitser snelde in de afdalingmanche naar de overwinning, zijn eerste op het hoogste niveau. Monney deed zelfs nog nooit beter dan een 8e plaats. Wereldbekerleider Marco Odermatt kwam niet verder dan plek 5, maar verstevigt wel zijn eerste positie.

Voor de laatste Wereldbekermanche van het seizoen zijn de mannen dit weekend in het Italiaanse Bormio, waar ook de wedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2026 zullen plaatsvinden. Vandaag stond de afdaling op het programma.

Daarin trok Alexis Monney verrassend aan het langste eind. De Zwitser kende geen geweldige start, maar in de laatste stroken nam hij de leiding. Niemand ging nog sneller dan Monney.

Zijn zege is een stunt, want zijn beste restultaat tot nu was een 8e plaats in Kitzbühel, eerder dit jaar in februari. Op het podium staan lukte dus nog niet.

Franjo Von Allmen, nog een Zwitser, en de Canadees Cameron Alexander flankeren Monney op het podium.

Marco Odermatt moest op de flanken van de Stelvio vrede nemen met de 5e plaats, maar hij verstevigt wel zijn voorsprong in de algemene Wereldbekerstand.

Eerste achtervolger Kristoffersen nam niet deel aan de afdaling. Ook Belgen Armand Marchant en Sam Maes pasten. Morgen is er in Bormio nog een manche in de Super G.