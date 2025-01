Waarom Erling Haaland en City hun lot tot 2034 (!) aan elkaar verbinden met "een van de lucratiefste sportcontracten ooit"

Erling Haaland heeft een nieuw megacontract te pakken bij Manchester City. De Noorse bonk lapt er maar liefst 10 jaar bij in Engeland. "Dit is een speciale club vol fantastische mensen", vertelde hij zelf over zijn verlenging. Maar waarom kiezen beide partijen voor een contract met zo'n extreem lange looptijd?

"Ik ben heel blij om nog meer tijd op deze fantastische club te kunnen spenderen", vertelde Haaland in een eerste reactie. "Man. City is een speciale club vol fantastische mensen en supporters."

Maar waarom binden beide partijen zich zo lang aan elkaar vast?

Eerst en vooral is de lange duur van het contract natuurlijk vooral een slimme manier van City om de regels van de Financial Fair Play te omzeilen. Betalingen kunnen op die manier uitgesmeerd worden over 10 jaar in de boekhouding. Onder meer Chelsea paste het trucje in het verleden al gretig toe.

Naar verluidt schrapte de club ook diverse vertrekclausules die in de vorige overeenkomst wél aanwezig waren.

Volgens The Athletic ziet de Engelse landskampioen in Haaland effectief ook "een hoeksteen voor het komende decennium, omdat hij naast een doelpuntenmachine ook een commerciële superster is". "Alles zal rond Haaland gebouwd worden, het is zijn City nu."



Haaland zelf verbindt zijn lot voor de komende 9 jaar aan de Engelse kampioen. Een berekend risico gezien de 115 aanklachten van de Premier League die de club boven het hoofd hangen?



Sowieso zal het Noorse fenomeen er niet slechter van worden. The Athletic schrijft dat het om "een van de meest lucratieve sportcontracten ooit gaat", zonder concrete cijfers te noemen.