Met dank aan achterpoortjes, maar niet zonder risico: hoe kan Chelsea meer dan 600 miljoen uitgeven?

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat enkele concurrenten afgunstig toekijken. Zo noemt La Liga-voorzitter Javier Tebas de uitgaven in de Premier League "financiële doping".

Acht aanwinsten samen kostten zowat 330 miljoen, tel daar de zomertransfers bij en je komt aan ruim 600 miljoen. Zelfs bij PSG en Manchester City was de spilzucht nooit zo groot op korte tijd.

De wintertransfers van Chelsea

Boekhoudkundige achterpoortjes

Nochtans adopteerde de UEFA in 2010 een waakhond om financiële wantoestanden tegen te gaan: het Financial Fair Play-systeem.

De voorbije jaren blafte die geregeld eens richting PSG en Manchester City, maar écht bijten deed de toezichter nooit. Bovendien valt er door diverse achterpoortjes vaak makkelijk binnen de lijntjes te kleuren.

Ook de boekhouders van de Amerikaanse Chelsea-eigenaar Todd Boehly wisten ze snel te vinden.

Het is namelijk geen toeval dat bijna alle aanwinsten een opvallend langdurig contract kregen. Zo tekenden Fernandez en Moedryk tot 2031, vier anderen zetten een krabbel tot 2030.

Dat stelt Chelsea in staat om de enorme transfersommen over een grote tijdspanne af te schrijven.

Concreet: boekhoudkundig kost recordaankoop Fernandez maar veertien miljoen per jaar - een verwaarloosbaar bedrag voor een club als Chelsea.

Het is een trucje dat al langer toegepast wordt in het Amerikaanse baseball - niet toevallig heeft Boehly de Los Angeles Dodgers in zijn bezit.

Daartegenover staat dat inkomsten uit verkopen meestal wél volledig meetellen. Door enkele geslaagde uitgaande transfers kan Chelsea perfect de balans groen laten kleuren.