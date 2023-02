De duurste transfer ooit in Engeland: wonderboy Enzo Fernandez voor recordsom naar Chelsea

In het laatste uur van Deadline Day rinkelde de kassa luider dan ooit tevoren. Na een wekenlange soap ging Chelsea dan toch all the way voor droomtarget Enzo Fernandez.

121 miljoen (!) euro.

Slik. Het bedrag is een absoluut record in de Premier League dat tot gisteren op naam stond van Jack Grealish en Manchester City (117,5 miljoen euro).

Maar Todd Boehly, de ambitieuze en steenrijke Amerikaanse eigenaar van Chelsea, tastte dus nog wat dieper in de zakken. Het maakt de totaaluitgaven van de club deze winter nog wat waanzinniger - ruim meer dan 300 miljoen euro.