Verkoop van Chelsea aan Amerikaanse consortium is eindelijk in kannen en kruiken

De voorbije dagen gaven de Premier League en de Britse en Portugese overheden al toestemming voor de deal. Portugal is bij de transactie betrokken omdat Roman Abramovitsj sinds vorig jaar officieel Portugees staatsburger is.

De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens het akkoord zullen Boehly en Clearlake gezamenlijk de club besturen. Boehly zal voorzitter zijn van de holding.

"Dit is een eer", vertelt hij. "We gaan er 100 procent voor. Onze visie is duidelijk: wij willen de fans trots maken. We willen inzetten op de jeugdwerking en we zullen investeren op lange termijn."

Chelsea eindigde het voorbije seizoen in de Premier League als derde. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor de finales van de FA Cup en League Cup, telkens van Liverpool. In de Champions League was Real Madrid in de kwartfinales te sterk.