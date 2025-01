"Deze trui zal haar beter maken": Ruben en Paul denken dat "het er nog allemaal uit moet komen" bij Norbert Riberolle

za 11 januari 2025 18:29

De troonopvolgster is gekroond. Marion Norbert Riberolle schrijft haar naam bij op de erelijst van het BK veldrijden na 15 keer Sanne Cant. Commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers durven te spreken over een nieuw tijdperk "van een paar jaar" en staan stil bij de werkpunten van de kersverse Belgische kampioene: "Haar start in Zolder had fataal kunnen aflopen."

Ruben: "Marion Norbert Riberolle opent misschien wel het nieuwe tijdperk na Sanne Cant. Wat is de kans dat we opnieuw voor een periode vertrokken zijn?" Paul: "Dit verhaal zou wel eens een paar jaar kunnen aanslepen, maar niet zoals Sanne Cant. Maar er zitten er zo weinig in de wachtzaal. En bovendien denk ik dat deze trui haar beter zal maken. Vaak keert de rust weer als die trui gepakt is." "Met een goeie zomer en een flinke dosis moreel, komen er sowieso nog enkele procentjes bij."

Als renster ben ik niet tevreden over Riberolle. Haar prestaties zijn wat gestagneerd. Paul Herygers

Ruben: "Wat voor iemand is Riberolle?"

Paul: "Ik ken haar niet heel goed. Wat ik wel weet, is dat ze heel vriendelijk is. Ik zal haar nooit passeren zonder haar te groeten. Ook vanmiddag heb ik haar succes gewenst." "Maar als renster ben ik niet tevreden over haar de laatste jaren. Enkele jaren terug zou ze nog derde geworden zijn in een Wereldbeker-cross in Frankrijk. Sindsdien zijn haar prestaties wat gestagneerd." "Ze is nochtans goed in de modder en er zijn veel ook veel moddercrossen. Dat moet er dus nog allemaal uitkomen."

De winnares weet met haar vreugde geen blijf.

Start als werkpunt