Ook Spaanse voetbalbond wil Dani Olmo niet opnieuw registreren, Barcelona gaat in beroep

Het verhaal van Dani Olmo bij FC Barcelona begint stilaan de vormen van een soap aan te nemen. Met heel veel moeite kon Barça in de zomer aan de financiële voorwaarden voldoen om zijn nieuwe middenvelder in te schrijven, weliswaar enkel tot 31 december.



Nu die termijn is afgelopen wil Barcelona Olmo opnieuw registreren, maar hierbij stuit het niet alleen op financiële obstakels, maar ook reglementaire.



Het Spaanse bondsreglement verbiedt immers dat een speler in één seizoen twee keer voor dezelfde ploeg wordt ingeschreven. Om diezelfde reden kan Barcelona ook Pau Victor niet speelgerechtigd krijgen.



Er is ook goed nieuws voor Barcelona, want het slaagde erin zijn salarisplafond te verhogen. Aan de financiële eisen hebben ze dus voldaan, maar om ook het reglement te omzeilen, legt de club zijn lot in handen van het CSD, een instantie vergelijkbaar met het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) in ons land.