Zelfs de vip-boxen moeten eraan geloven: hoe Barcelona de Dani Olmo-soap vandaag nog hoopt op te lossen

Dani Olmo en Pau Victor mogen voorlopig in geen enkele competitie meer in actie komen, tot Barça met een oplossing komt.

"Deze zomer duurde het al even om Dani Olmo en Pau Victor te registreren", legt Michael Van Vaerenbergh uit. "Na twee speeldagen is het pas gelukt dankzij een achterpoortje."

"Ze gaan ervan uit dat alles in orde komt", zegt Van Vaerenbergh. "Op 4 januari speelt Barça in de Copa del Rey, op 6 januari trekken ze naar Saudi-Arabië voor de Supercopa."

En een oplossing is noodzakelijk, want anders dreigt topspeler Dani Olmo zomaar te kunnen vertrekken.

Een deal met Dubai als oplossing? "Dat is natuurlijk de optimistische kijk op de zaken van een voorzitter die onder druk staat. Laporta is ervan overtuigd dat het euvel vandaag nog verholpen zal zijn."

"De club wil een groot deel van zijn vip-boxen in het vernieuwde Camp Nou verkopen", aldus Van Vaerenbergh. "Dat zou La Liga moeten overtuigen dat er 100 miljoen euro zal binnenkomen, waardoor ze meer inkomsten hebben om de spelers weer in te schrijven."

Barcelona probeerde Dani Olmo al twee keer via de rechtbank in te schrijven, maar kreeg beide keren nul op het rekest. Dus schakelt voorzitter Joan Laporta over op plan B.

De Dani Olmo-soap is het zoveelste hoofdstuk in het boekhoudkundig knutselboek van Barcelona. "Voorzitter Joan Laporta heeft in 2020 een Barcelona in totale financiële crisis geërfd", vertelt Van Vaerenbergh.

Zijn voorganger Josep Bartomeu is de zondebok voor de "exuberante lonen" na de laatste Champions League-triomf in 2015. "70 miljoen euro per jaar voor Lionel Messi kan je nog verantwoorden."

"Maar mindere goden zoals Samuel Umtiti en Coutinho schepten ook meer dan 30 miljoen per jaar. Dat is ondertussen al een beetje naar beneden gebracht door zijn opvolger."

"Nu heb je nog Robert Lewandowski als grootverdiener in Catalonië, maar dat is al 40 miljoen minder dan Messi. Jules Koundé of Raphinha zitten rond de 15 miljoen euro. Ze zijn er dus wel mee bezig om het stelselmatig af te bouwen."