La Liga haalt Dani Olmo van spelerslijst Barcelona, middenvelder kan club gratis verlaten

Barcelona moet al een paar jaar allerlei kunstgrepen uitvoeren om financieel het hoofd boven water te houden en toch een competitieve spelerskern uit te bouwen.

Maar steeds meer dreigen die nogal gewaagde constructies in Barcelona's gezicht te ontploffen. Zo is het plots mogelijk dat Dani Olmo de club in de wintermercato transfervrij verlaat.



Barcelona telde in de zomer nog 55 miljoen euro neer om de Spaanse middenvelder over te nemen van RB Leipzig.



Ook toen al had de Catalaanse club vanwege zijn schuldenberg alle moeite van de wereld om de Europese kampioen in te schrijven. Barcelona kon Olmo tot 31 december registreren, dankzij 80% van het salaris van de geblesseerde verdediger Andreas Christensen.



Maar die maatregel is nu dus afgelopen. Barcelona had La Liga om een nieuwe licentie voor Olmo gevraagd. Die vraag werd afgewezen. "Er is geen alternatief voorgesteld om de speler in te schrijven conform de economische regels."



Ook aanvaller Pau Victor, dit seizoen goed voor 2 competitiegoals, kan om dezelfde redenen de club plots gratis verlaten. Barcelona moet dus dringend op zoek naar geld. Zo probeert het voor 100 miljoen euro een deel van zijn VIP-boxen te slijten aan investeerders uit het Midden-Oosten.