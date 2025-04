Out with a bang: Tadej Pogacar geeft magisch voorjaar gouden randje met 3e zege in Luik-Bastenaken-Luik

De andere Belgen in de vlucht

Naast Desal en Meens zijn er nog twee landgenoten mee vooraan in de laatste voorjaarsklassieker. Stan Van Tricht is de man van Alpecin-Deceuninck, dat hier met Quinten Hermans als speerpunt is. Al kan Van Tricht ook zelf een heuveltje over, zo bewees hij vorig jaar met zijn eerste profzege in de Coppa Bernocchi.



Ook Kamiel Bonneu was in 2024 aan het feest. Hij won een rit in de Arctic Race in Noorwegen, een mooie afsluiter van zijn periode bij Flanders-Baloise. Daarvoor zegevierde Bonneu ook al ritten in de Tour of Britain en de Sazka Tour. Intermarché-Wanty beloonde hem met een contract van twee jaar in de WorldTour.