Carlo Ancelotti wil niet ingaan op geruchten rond toekomst bij Real Madrid: "Eerst nog 2 titels op het spel"

Geen Spaanse Supercup, uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League en tweede in La Liga op 4 punten van grote concurrent Barcelona met nog 7 wedstrijden te gaan.



Het is dus voorlopig niet het seizoen van Real Madrid. En dan wordt er al snel gekeken naar trainer Carlo Ancelotti. Zijn toekomst lijkt onzeker bij de club waarmee hij de afgelopen 4 jaar 2 keer de Champions League won.



"Op het einde van het seizoen zullen we mijn toekomst bespreken", vertelde de Italiaan, die daarmee wel aangaf dat hij het seizoen zou uitdoen als coach.



"Natuurlijk zijn we geraakt door de uitschakeling in de misschien wel belangrijkste competitie, of toch diegene waarin Real Madrid de afgelopen jaren het meest succes heeft behaald."



Na de uitschakeling in de Champions League heeft Real Madrid de finale in de Copa del Rey tegen Barcelona en het Spaans kampioenschap nog om het seizoen wat glans te geven.



"Ik heb gesproken met de spelers en de club en we zijn het er allemaal over eens dat we moeten vechten voor de 2 titels die nog op het spel staan. We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje, in de goede en de slechte momenten."



"De voorzitter (Florentino Pérez) geeft me in die momenten zelfs meer affectie dan in de momenten waarin we winnen."



De geruchten gaan al een tijdje de ronde dat Xabi Alonso volgend seizoen het roer zou overnemen bij Real Madrid. Ook Jurgen Klopp werd de afgelopen dagen gelinkt aan de Koninklijke, maar die zou niet geneigd zijn om zijn rol als Head of Global Soccer bij de Red Bull-school te verlaten.