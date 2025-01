Voorstelling Alpecin-Deceuninck in 2025: broederlijk delen resulteert in de perfecte symbiose

Dat Philipsen zelf nog zijn mannetje stond op de Poggio en de Via Roma, verdient ook alleen maar lof. De topsprinter is een completere renner geworden.

Dat kwam tot uiting in het klassieke voorjaar door als eerste team ooit de eerste 3 monumenten van het seizoen te winnen. Milaan-Sanremo was een prooi voor Jasper Philipsen na een staaltje opofferingsgezindheid om u tegen te zeggen.

Eenmaal opgewarmd trok Van der Poel een spoor van vernieling door het voorjaar. Laten we die kasseidominantie - door wat Pogacar daarna nog liet zien in de grote rondes - vooral niet uit het oog verliezen.

Op de piste in Noord-Frankrijk werd het ploegenspel nog eens netjes in de verf gezet. Philipsen sprintte in Parijs-Roubaix nog naar de 2e plaats nadat de hele ploeg kipkap had gemaakt van de rest op de stenen. Uit het boekje, zonder meer.

Zijn er dan geen minpunten? Na de verwoestende passage in het (Vlaamse) voorjaar, liep de ballon toch een beetje leeg. Logisch ook door de complete afwezigheid van rasklimmers of klassementsmannen.

Dat er geen ritzege geboekt werd in de Giro, is uitzonderlijk. De Ronde van Italië was de eerste grote ronde in de ploeggeschiedenis die afgesloten werd zonder dagsucces.

Soit, laat het een smetje zijn op een boerenjaar dat ook nog eens afgekruid werd met een trio van de veerkrachtige Philipsen in de Tour de France en een hattrick van Kaden Groves in de Vuelta.

In de tweede helft van het seizoen was Van der Poel evenwel niet meer dezelfde kannibaal als in de Vlaamse velden. Zijn Tour was (opnieuw) een tegenvaller, op de Spelen werd er niet geoogst en op het WK – waar hij ijzersterk reed – botste hij op een natuurwonder.

Geen schande uiteraard, al zal Van der Poel in 2025 op zijn terrein wel opnieuw moeten opboksen tegen het Sloveense kanon. En met een gunstig parcours zou MVDP in de volgende Tour - al dan niet met frisse tegenzin - eindelijk nog eens koning Midas moeten kunnen worden.