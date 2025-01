Voorstelling Lotto in 2025: na de exodus volgt een scharnierjaar voor de jubilaris

Het nieuwe Lotto is geboren, al kent het zonder Dstny zijn lot nog niet helemaal. In het laatste promotiejaar richting de WorldTour voert Lotto niet alleen een sportieve strijd. De financiële wapens zijn voorlopig te beperkt om mee te kunnen trappen op het hoogste niveau. Zo zijn de uitdagingen naast de fiets zo mogelijk nog groter dan die op de fiets.

Counterde Heulot: "UAE bood het dubbele van wat wij op tafel konden leggen... Het gemiddelde budget in de WorldTour bedraagt ruim 30 miljoen euro. Wij geraken niet eens aan de helft. Het is alsof je in een garage van Ferrari moet gaan shoppen met het budget voor een Citroën. Dat gaat nu eenmaal niet."

Zei de minzame Vermeersch, nu bij UAE: “Ik ben met pijn in het hart vertrokken. Ik vond het jammer dat ze me geen voorstel hebben gedaan om langer bij de ploeg te blijven.”

Veel renners voelden zich niet fair behandeld en verslikten zich in de contractvoorstellen die op tafel lagen. CEO Stéphane Heulot verschuilt zich achter de financiële realiteit, maar boegbeelden als Campenaerts en Vermeersch had de patron met veel meer egards moeten bejegenen.

Maar van die hosanna-stemming blijft nu niet te veel meer over. Je hoeft maar een snelle blik te werpen op het lijstje vertrekkers om te beseffen dat er stront aan de knikker is.

Zowat alle ogen zullen dan ook gericht zijn op De Lie, Lennert Van Eetvelt, Jenno Berckmoes en Alec Segaert, die – in afwachting van Jarno Widar – Lotto in 2025 op de kaart moeten houden.

Een terugkeer naar de WorldTour wenkt, maar staat zeker met een begrotingstekort nog niet in steen gebeiteld. Het zou zonde zijn, uitgerekend in het jaar waarin de ploeg dankzij hoofdsponsor Nationale Loterij haar 40e verjaardag viert.

Niet alles kan echter alleen maar in de schoenen van Heulot geschoven worden. Hoe Daan De Wever, CEO van Dstny, bij Het Laatste Nieuws de kinderachtige machtsspelletjes met de CEO van de Nationale Loterij beschreef, is tenenkrullend en zorgwekkend.

Heulot wijst zelf, als het gaat over de zoektocht naar een nieuwe sponsor, met een beschuldigende vinger naar de vorige commerciële cel. "We zijn in april met een wit blad en dus vanaf nul moeten beginnen. Er is de voorbije jaren niet goed gewerkt."