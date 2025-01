Voorstelling Red Bull-Bora-Hansgrohe in 2025: op zoek naar een vedette die het spel echt kan veranderen

ma 13 januari 2025 12:09

De verse vleugels zijn tot in Spanje geraakt, maar de Franse wielerhemel hebben ze nog niet gezien. Red Bull-Bora-Hansgrohe mikt op het allerhoogste en hoopt dat de omwenteling in 2025 echt in gang wordt gezet. Primoz Roglic blijft ook dit jaar de lijsttrekker. In afwachting van de Belgische kroonprins?

Was de jongste Tour de France de blijde intrede, dan is de speeltijd voorbij en moet de trein vanaf nu beginnen te bollen. Maar zal Red Bull-Bora-Hansgrohe zich dit jaar al tot een hogesnelheidstrein ontpoppen?



De komst van Red Bull werd als grensverleggend bestempeld, maar dat verwachtingspatroon is na een solide seizoen nog niet volledig ingelost. Het hielp ook niet dat zowat alle druk op de tere schouders van Primoz Roglic werd gelegd. Roglic - intussen 35 jaar - stond meer dan waarschijnlijk niet bovenaan de verlanglijst, maar na zijn vrijheidsstrijd bij Visma-Lease a Bike was Roglic in de herfst van 2023 wel een dankbare overbruggingsfiguur. De Sloveense tussenpaus (dat mogen we gezien zijn leeftijd toch zeggen?) ontkende niet dat zijn transfer gepaard ging met Nederlandse ontwenningsverschijnselen en een cultuurshock.



De hyperprofessionele Roglic probeerde de Visma-bouwstenen in zijn nieuwe ploeg te slijpen, maar dat verliep – hoe kan het ook anders – met vallen en opstaan.



Parijs-Nice was een ontnuchtering, in het Baskenland deelde Roglic in de klappen en in de Dauphiné liet hij dan weer zijn ijzeren kop zien.

Een vertrouwd beeld: Primoz Roglic en zijn oorlogswonden (hier na de val in het Baskenland).

Geen Evenepoel, wel Moscon

De traditionele portie drama kreeg een climax na een val in de Tour de France. De ploeg sprak zelf over de grootste miskleun in de Tour sinds het debuut in 2014, toen nog als NetApp-Endura. Het gebruikelijke herexamen werd met succes afgelegd in de Vuelta. Het is Roglic ten voeten uit, maar bij zijn ploeg mikken ze hoger dan de rode trui. Moet gezegd: met Jai Hindley (2022) en Roglic (2024) hebben ze nu wel al de Giro en de Vuelta afgevinkt. De Tour blijft dus braakliggend terrein en het zijn de risico’s van het vak als je al je pijlen richt op Frankrijk met Roglic als boogschutter. Al heeft hij met 8 zeges – een derde van de naar kwantiteit magere totale buit – meer dan zijn duit in het zakje gedaan. Dat cijfer bewijst meteen ook hoe afhankelijk RBBH is van Roglic. Andere prominenten als Hindley, Aleksandr Vlasov en Dani Martinez (2e in de Giro) waren constant en competitief, maar de echte uitschieter ontbrak. Met contractverlengingen werd het vertrouwen in hen bevestigd. Zij zullen in 2025 opnieuw in Roglic’ schaduw staan, die in zijn laatste contractjaar dubbelt met de Giro en zijn gele missie niet staakt. Tegen beter weten in? Dat Jordi Meeus nu wel op de longlist van de Tour staat, is een teken aan de wand.

Dani Martinez klopt Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve.

Bovendien weet iedereen dat RB-Bora-Hansgrohe zowat hemel en aarde bewogen heeft om Remco Evenepoel nogmaals los te peuteren bij Soudal-Quick Step. Die zoveelste vrijage botst nochtans met het discours dat de ploegbazen gretig verspreiden. Met hun gigantisch spaarvarken willen ze hun toekomstige groterondewinnaars eigenhandig van a tot z kneden. De nieuwe superster willen ze dankzij het Rookie Program niet door hun vingers laten glippen. Bij de U19 en U23 wordt naar eigen zeggen het DNA van Red Bull gerespecteerd. "Kijk naar de F1-startgrid en merk hoeveel rijders geschoold zijn in de Red Bull Academy", klinkt het. "Dit is de manier waarop Red Bull het altijd aanpakt." Er wordt grondig geïnvesteerd in de onderbouw en de omkadering waarbij eindelijk een langetermijnvisie kan worden toegepast. Ploegbaas Ralph Denk refereert graag aan Team Sky. "Vroeger waren onze financiële middelen beperkt en moest ik keuzes maken. Nu is het potentieel gigantisch."

kopmannen Red Bull-Bora-Hansgrohe in de grote rondes in 2025 Giro Tour Vuelta Roglic Roglic Vlasov Martinez Martinez Hindley Hindley Vlasov

Denk liep ondanks zijn promopraatje bij Evenepoel weer een blauwtje en blijft dus op zijn honger zitten. Met een mand vol jonge aanwinsten zou hij wel meer moeten kunnen smullen van het Vlaamse voorjaar. Dat was in 2024 voor deze ploeg zowat Ground Zero. "We hebben gekozen voor jonge renners die we beter willen maken. We wilden hen vastleggen voor ze echt succesvol worden", legt Denk uit. Revelatie Laurence Pithie krijgt de onvermoeibare Oier Lazkano en de broers Van Dijke naast zich. Jan Tratnik trekt ook zijn streng op de kasseien, Gianni Moscon kan ploegen in Vlaamse velden.



Het is opvallend hoe Moscon na zijn reddingsboei bij Soudal-Quick Step nu al is weggevlogen. De Italiaan kon er nochtans blijven aan verbeterde voorwaarden, maar bleef te lang pokeren rond het voorstel van Lefevere.



Moscon wilde zijn lot namelijk koppelen aan de plannen van Evenepoel, maar toen die toch op post bleef, had Moscon zijn hand al overspeeld.

Gianni Moscon en Remco Evenepoel.

De tactiek van Denk

Met de frisse klimkopjes van Finn Fisher-Black en Giulio Pellizzari zijn beloftevolle vervangers gevonden voor oud-strijders en grootverdieners Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann, Bob Jungels en Sergio Higuita. Merk op hoe flinterdun de Duits-Oostenrijkse as intussen is geworden. De wortels zijn er nog, maar Red Bull is een internationale grootmacht die niet kijkt naar nationaliteiten. Pas in de staart van 2024 werd met Maxim Van Gils nog een vijfsterrenversterking uit de hoge hoed getoverd.



Van Gils zal op zijn terrein alleenheerser kunnen zijn, maar belandt in een ploeg die duidelijk nog niet staat waar ze zou willen staan.

Red Bull-Bora-Hansgrohe in 2025 IN OUT Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) Maximilian Schachmann (Soudal-Quick Step) Tim van Dijke (Visma-Lease a Bike) Sergio Higuita (Astana) Mick van Dijke (Visma-Lease a Bike) Bob Jungels (Ineos Grenadiers) Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) Emanuel Buchmann (Cofidis) Gianni Moscon (Soudal-Quick Step) Lennard Kämna (Lidl-Trek) Oier Lazkano (Movistar) Marco Haller (Tudor) Laurence Pithie (Groupama-FDJ) Patrick Gamper (Jayco-AlUla) Finn Fisher-Black (UAE) Cesare Benedetti (gestopt) Giulio Pellizzari (Bardiani)

Het pleit voor RBBH dat het echter geen stappen wil overslaan. Met een budget van naar schatting 50 miljoen euro – waarmee het met UAE koploper is – werd ook fors geïnvesteerd in de technische staf.



Asker Jeukendrup is als autoriteit op voedingsgebied nu aan de ploeg verbonden, Dan Bigham wordt de aeroprofessor.



Maar een echte wereldster, die heeft Red Bull-Bora-Hansgrohe niet kunnen strikken. En ploegbaas Denk moet waakzaam zijn dat zijn succeshonger geen averechts en pervers neveneffect heeft.



Zijn drang naar macht verzandt net iets te vaak in weifelachtige contractspelletjes die niet geliefd zijn bij zijn collega’s.



Laat Red Bull dan maar een gamechanger zijn op de fiets en niet op andere wielervlakken.