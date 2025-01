Voorstelling Lidl-Trek in 2025: recordjaar doet dromen van een nog grotere sprong voorwaarts

Er zal op de hoofdzetel stevig gevloekt zijn, maar anderzijds was de kersverse beloftewereldkampioen het beste bewijs van hoe goed de onderbouw bij Lidl-Trek is geworden. Toen Niklas Behrens in september het WK in Zürich won, ontstond er meteen een welles-nietesspelletje over waar de Duitser in 2025 zou rijden. Het opleidingsproduct van Lidl-Trek had naar verluidt nog een contract bij de eigen kweekvijver, maar kon niet weerstaan aan de lokroep van Visma-Lease a Bike, dat hem wél meteen naar de profs kon overhevelen. Lidl-Trek kon dat opbod niet beantwoorden aangezien het bij zijn profequipe al aan het maximum van 30 renners zat. Slim gespeeld van Visma-LaB, dom en te voortvarend gehandeld van Lidl-Trek? Het siert de ploeg eerst en vooral dat ze niemand tegen zijn zin koste wat kost aan zich wilde binden en het dossier bewijst vooral dat het eigen opleidingsteam beter presteert dan ooit verwacht werd.

Denk dan aan de valpartijen van Jasper Stuyven en Mads Pedersen (in het voorjaar en in de Tour) en de gezondheidsperikelen bij onder meer Giulio Ciccone en Tao Geoghegan Hart.

Het klopt anderzijds wel dat Nys in 2025 op een hoger podium moet proberen te schitteren. Dat zullen hij en zijn entourage niet wegwuiven. De Waalse Pijl en een groterondedebuut in de Tour? Laat maar komen.

Dat het volgens criticasters slechts om Micky Mouse-koersen ging? Ach, Nys junior is nog maar 22 jaar en is nog volop bezig aan zijn ontdekkingsreis. Het gros van het peloton zou op die leeftijd tekenen voor zo’n doorbraakseizoen.

Vraag is of Nys nu al zijn plekje kan opeisen in La Grande Boucle. De punchersritten in de eerste week glimlachen naar het goudhaantje, maar hoe verzoen je zijn ambities met die van Pedersen, Milan, Ciccone, Hart en zeker Mattias Skjelmose?



Het is duidelijk dat sommige kopstukken niet op hun wenken bediend zullen worden. Een luxeprobleem met al die topproducten in de etalage.

Die weelde zie je zeker in de klassieke kern, waar het vechten wordt voor een plek in de kasseikoersen. In de grote rondes zoekt men nog naar een spilfiguur die echt kan meedingen voor de prijzen.

Conservatief koersen zit echter niet in het DNA van de Amerikaanse speler. Een vage top 10 in een grote ronde? Dan smult Lidl-Trek liever van ritzeges. Voor 2025 wordt er zelfs openlijk gejaagd op de punten- en de jongerentrui in elke grote ronde.

De ploeg – die aardig wat rijpe dertigers telt – hield zich de afgelopen maanden door plaatsgebrek overigens meer in op de transfermarkt dan een jaar geleden, toen ze ware shopaholics waren.

Van de vertrekkers zal niemand gemist worden, met de snelle Tim Torn Teutenberg (uit de eigen jeugd) en de zogeheten wonderlijke duizendpoot Albert Philipsen (die vastligt tot 2028) werd de kaart van de jeugd getrokken.