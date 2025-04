Oscar Piastri domineert in kwalificaties in Bahrein, Norris (6e) en Verstappen (7e) stellen teleur

Oscar Piastri heeft in Bahrein zijn tweede polepositie van het seizoen veroverd. Na zijn pole (en zege) in China steekt de Australiër van McLaren zijn hand uit naar zijn tweede overwinning.

In Australië, China en Japan - de eerste drie races van het seizoen - won de polesitter ook de Grote Prijs. Aan een snel rondje in Bahrein belooft dan ook een mooie beloning te hangen.

Een beloning waar McLaren wel tuk op was, zeker na de zege van Max Verstappen in Suzuka. In de laatste vrije training waren de papaja's al oppermachtig en die lijn trokken ze gewoon door in de kwalificaties.

Of toch één rijder: terwijl Lando Norris leek te bezwijken onder de druk in Q3 met een schuivertje, was zijn ploegmaat Oscar Piastri wel op de afspraak. De 24-jarige Australiër veroverde de pole.

Niet met de verwachte namen achter zich, wel met George Russell, Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli op de eerste twee startrijen. Opstekers dus voor Mercedes en Ferrari, dat met updates naar Bahrein kwam.

Waar eindigden Norris en Max Verstappen dan? Zelfs nog achter Pierre Gasly, die een indrukwekkende 5e plek wegkaapte voor Alpine.

Norris (6e) start net voor Verstappen (7e), die worstelde met de Red Bull. Hij klaagde over "verschrikkelijke" remmen. Ploegmaat Yuki Tsunoda kon wel voor het eerst een tweede Red Bull in de top 10 krijgen.