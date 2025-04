Ex-bondscoach Philip Mestdagh kroont zich tot Pools kampioen met Gdynia

Na de Olympische Spelen in Tokio in 2021 belandde Philip Mestdagh in een depressie. De uitschakeling in de kwartfinales en het einde van zijn loopbaan als bondscoach waren bittere pillen om te slikken.

Bij Kortrijk Spurs vond Mestdagh het plezier niet meteen terug, een avontuur in Polen bleek wel het goede geneesmiddel. In de havenstad Gdynia bloeide de voormalige bondscoach weer op.

Een eerste prijs bleef evenwel uit: in de bekerfinale moest de vrouwenploeg met 66-86 het hoofd buigen tegen Gorzow. En dat werd ook de tegenstander in de titelstrijd.

Mestdagh kon Gdynia nu wel klaarstomen voor succes: in 3 matchen overklaste het Gorzow met duidelijke cijfers. 71-87 volstond in het derde duel om de titel binnen te halen. Het is de 14e landstitel in de geschiedenis van de club.

Philip Mestdagh won met Ieper al eens de Belgische titel en Beker. Ook met Namen won hij in 2018 de Beker van België. Met de Belgian Cats veroverde hij twee bronzen medailles op de EK's van 2017 en 2021.