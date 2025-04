Maakten Lotte Kopecky en Lorena Wiebes tactische foutjes? "Neen, Lotte kan zichzelf niets verwijten"

Geen Belgisch feestje in de Hel. Lotte Kopecky animeerde een aantrekkelijke Parijs-Roubaix, maar werd met ploeggenote (en kopvrouw?) Lorena Wiebes klemgezet door Pauline Ferrand-Prévot. Valt er iets aan te merken op het tactische plan van Kopecky en Wiebes? Analiste Marijn de Vries geeft haar visie.

Na de valpartij met de latere winnares Pauline Ferrand-Prévot (op 52 kilometer van de finish) reed Lotte Kopecky met Lorena Wiebes tot bij de ontsnapte Ellen van Dijk. Een sterke Marianne Vos pikte ook nog haar wagonnetje aan. "De koers is gereden, dachten we toen", vertelde analiste Marijn de Vries in de nabeschouwing. "Het was een mooi kwartet, maar in de achtergrond roken ze toch nog hun kans." Dat het tot een hergroepering kwam en daarna niet meer in het voordeel van SD Worx-Protime kantelde, had te maken met de numerieke sterkte van de topploeg. Of het gebrek eraan. "Ze misten voorin een vrouw en waren minder dominant dan verwacht. Kopecky deed bij dat viertal al de hele tijd het werk, maar ze hebben er zichzelf mee uitgerookt." Hebben ze dan, of Kopecky in het bijzonder, een fout gemaakt? "Neen, dat denk ik niet. Dit was het enige wat Kopecky kon doen. Zij had met Wiebes de snelste bij zich. Als je wil winnen, moet je dan ook de gaten dichten." "De enige fouten zijn dan dat je niet beter kan en dat je, zoals gezegd, niet over meer rensters voorin beschikte na de hergroepering. Ik miste iemand als Kata Blanka Vas."

Natuurlijk beslist SD Worx-Protime volgens de situatie, maar de rensters zijn bij het begin van het seizoen ook duidelijk over hun doelen. Deze koers was belangrijk voor Wiebes en dan is het mooi hoe toegewijd Kopecky was. Marijn de Vries

Was er voldoende duidelijkheid over de rolverdeling in de ploeg? "Ja", zegt De Vries. "Kopecky knapte al het werk op en haalde zelfs een bidon voor Wiebes." "Wiebes had haar pijlen op deze koers gericht. Ik weet dat jullie in België graag willen dat Lotte dan niet al het kopwerk hoeft te doen, maar dit was de afspraak. Als Wiebes erbij was, was het voor haar. Tenzij Kopecky zou wegrijden." Dat deed de wereldkampioene ook. Net na Mons-en-Pévèle versnelde ze op een knikje. Weer kleefde Vos aan haar wiel. "De andere rensters lieten het niet gebeuren en zo heeft Kopecky zichzelf uitgeput, maar het was het enige wat ze kon doen." "Op de kasseien kon ze zelf het verschil niet maken en dan was er geen andere mogelijkheid. Ze hoeft zichzelf niets te verwijten." "Enkel met meer overmacht had ze kunnen wegrijden met Vos, maar dat is niet gebeurd. Het vertrouwen bleef daarom ook in Wiebes." "Natuurlijk beslissen ze volgens de situatie, maar de rensters zijn bij het begin van het seizoen ook duidelijk over hun doelen. Deze koers was belangrijk voor Wiebes en dan is het mooi hoe toegewijd Kopecky was."

Lotte Kopecky werd uiteindelijk 12e.

Over de winnares: "Straf dat ze meteen aansluit op dit niveau"

Over naar de winnares: Pauline Ferrand Prevot triomfeerde voor eigen volk. De Française bouwt haar indrukwekkende erelijst dus nog wat meer uit met deze prestigieuze zege. "Het is heel bijzonder wat ze in haar carrière al heeft gedaan. Als 22-jarige kende ze 11 jaar geleden haar grote doorbraak met wereldtitels op de weg, in het veld en op de mountainbike in één jaar." "Daar heeft ze wel een terugslag van gevoeld. Zo werden de Spelen van Rio in 2016 een teleurstelling. Ze nam een pauze, want het was allemaal zo overweldigend geweest." PFP richtte zich dan voluit op het mountainbiken. "Ze won liefst 10 wereldtitels in verschillende disiciplines en realiseerde in Parijs met olympisch goud haar grote droom." Het zette haar aan om terug te keren naar de weg. "De Tour is er nu bij gekomen en die wil ze winnen. Het is straf dat ze meteen weer aansluit met dit niveau." "Ze maakt een vliegende comeback. Haar stijl oogde vandaag misschien niet zo mooi, maar ze kan het en ze is zo handig. Dat komt door haar verleden in het veld en op de mountainbike."