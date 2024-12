Ex-volleybalinternationals vechten vrijspraak van coach Gert Vande Broek aan

In eerste aanleg kreeg Vande Broek in juni 2023 van de Tuchtraad van Volley Vlaanderen een jaar schorsing voor wat Matthys toen "een schrikbewind" noemde, getekend door psychisch grensoverschrijdend gedrag.



De toenmalige bondscoach ging in beroep, maar stopte meteen zelf ook als coach van de nationale ploeg.



Begin december van dit jaar draaide de Beroepsraad de uitspraak om: "De vordering van het Bondsparket is ongegrond en er dient geen disciplinaire sanctie opgelegd te worden."



Een opluchting voor Vande Broek en zijn advocaat Walter Damen. Maar een kaakslag voor de 7 ex-internationals en advocaat Matthys.



"Mijn cliënten zijn teleurgesteld en boos dat alles geminimaliseerd wordt", klonk het twee weken geleden.



Matthys had 15 dagen om beroep aan te tekenen bij de Verbrekingsraad en bevestigde vandaag aan onze redactie dat ze dat na overleg met haar cliënten gedaan heeft.



Zij oordelen dat de gevoerde procedure voor de vrijspraak de algemene rechtsbeginselen niet gerespecteerd heeft, onder meer inzake getuigenverhoor. De uitspraak is volgens hen ook onvoldoende gemotiveerd.



De Verbrekingsraad van Volley Vlaanderen kan het dossier naar de Beroepsraad terugsturen, in een nieuwe samenstelling dan weliswaar.



De Verbrekingsraad is de laatste tuchtorganisatie binnen de Vlaamse volleybond. Leggen de partijen zich niet neer bij de sportrechtspraak, kunnen ze nog naar een burgerlijke rechtbank trekken.