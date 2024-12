Tafelspringer Laurens Devos blikt terug op 2024: "Mooie meme als ik gestruikeld was"

wo 25 december 2024 08:24

2024 is voor Laurens Devos het jaar waarin hij voor de derde keer het paralympisch tafeltennistoernooi won, zonder setverlies. "Dat had ik niet gedacht", vertelt Devos, die na winst in de finale meteen de tafel opsprong en nadien het nachtleven van de Franse hoofdstad indook.

Rio 2016, Tokio 2020 en Parijs 2024, op zijn 24e heeft Laurens Devos al 3 paralympische titels op zijn naam staan. In Parijs verbaasde hij door al zijn matchen zonder setverlies te winnen. "Ik had niet gedacht dat ik elke wedstrijd met 3-0 zou winnen", blikt Devos terug. "Iedereen traint voor de Spelen, iedereen heeft stress en iedereen wil die gouden medaille." "In mei had ik tegen een van mijn tegenstanders met slechts 1 set verschil gewonnen. Het niveau lag dicht bij mekaar." "Daarom mag ik tevreden zijn over mijn niveau in Parijs", stelt hij terecht.

Ik moest iets speciaals doen. Laurens Devos

In de finale won Laurens Devos van de Fransman Lucas Didier met 3-0. "De sfeer in de uitverkochte zaal was ongelooflijk", herinnert hij zich. "Dat had ik nooit meegemaakt. Het gaf me een boost." Zo'n boost dat Devos prompt de tafel opsprong. "Ik moest toch iets speciaals doen", lacht hij. "Vooraf dacht ik wel: "Spring hoog genoeg en val niet." Stel dat ik gestruikeld was, het zou een mooie meme opgeleverd hebben", knipoogt de tafeltennisser. Op de tafel gebaarde Devos dat hij ijs in zijn aderen had zitten. "Dat heb ik van NBA-speler D'Angelo Russell. Ik wilde ermee aantonen dat ik ook onder druk kon presteren, want de weken ervoor had ik moeite om de slaap te vatten. Ik zat tjokvol adrenaline en stress."

"Tafel voor 1.200 euro"

Na zijn derde triomf op de Paralympische Spelen zocht Laurens Devos het nachtleven van Parijs op. "Wat in Parijs gebeurt, blijft in Parijs", moet hij lachen. "Niet dat er iets bijzonders gebeurd is. We hebben vooral veel gevierd en veel gelachen." En het Belgian House gesloten. "Dat was al om 2 uur", verdedigt Devos zich. Toch klopte hij pas om 6 uur 's ochtends weer op de poorten van het atletendorp. "We zijn nog met een groepje naar de Champs-Elysées gewandeld", grijnst hij. "Ik kende daar een club, maar de portier vertelde ons dat we een tafel ter waarde van 1.200 euro moesten boeken." Waar Devos en compagnie vriendelijk voor pasten. "We hebben een taxi genomen richting Bastille en daar nog wat gefeest. Het was een leuke en stevige nacht", verzekert de tafeltennisser, die de dag erop de slotceremonie in zijn agenda had staan.

Laurens Devos en zijn broer/coach Devos.

"Paralympische én Olympische Spelen in LA"

Volgend jaar hoopt Laurens Devos zijn studies financiën en verzekering te kunnen afronden om zich volledig op zijn topsportcarrière te kunnen richten. Want richting 2028 heeft hij een plan. "In Los Angeles wil ik deelnemen aan de Paralympische én Olympische Spelen", vertelt Devos. "Om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen zal ik veel toernooien moeten spelen om mijn ranking op te krikken", weet hij. "Afwachten of dat haalbaar wordt, ook budgettair." "Ik wil investeren in mijn droom, maar na mijn carrière wil ik ook niet in een financiële put belanden. Want een of anderhalf seizoen kan je 30.000 euro kosten", heeft Devos te horen gekregen. "En de Paralympische Spelen blijven sowieso een doel. Daar ga ik proberen mijn titel te verlengen", sluit de nog maar 24-jarige Laurens Devos 2024 af.