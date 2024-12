Noor Vidts schitterde in 2024 met 3 medailles: "Maar ik heb niet de ambitie om Thiam te verslaan"

di 24 december 2024 13:38

De komende dagen leggen we het sportjaar te rusten met de belangrijkste Belgische hoofdrolspelers. We spraken voor onze eindejaarsreeks af met Noor Vidts, die 2024 afsloot met maar liefst 3 internationale medailles, waaronder een olympische.

2024 was het jaar waarin Noor Vidts helemaal uit de schaduw trad van Nafi Thiam. Op het WK indoor veroverde ze goud op de vijfkamp, op het EK atletiek won ze voor het eerst een medaille op een internationaal toernooi (brons). Klap op de vuurpijl was haar bronzen plak op de olympische zevenkamp. "Het is fantastisch om medailles te winnen", blikt Vidts terug op haar boerenjaar. "Maar ik vind het nog meer fantastisch als ik mezelf kan verbeteren." Het tekent de altijd bescheiden Vidts, die zelden zelf de media opzoekt. "Ik weet nu dat die aandacht erbij hoort. Ik probeer het positief te bekijken, maar ik vind het niet het leukste." "Ik heb geleerd hoe ik interviews moet doen. Vroeger zou ik op al deze vragen met één woord geantwoord hebben. Nu weet ik dat ik mijn eigen verhaal moet vertellen."

Een presentatie moeten doen, is de hel voor mij. Maar op een piste geeft het mij juist energie dat zoveel mensen naar mij kijken. Noor Vidts

Hoe schuw ze in interviews kan overkomen, zo exuberant is ze zodra ze op een piste stapt. "Een presentatie doen, zelfs voor een paar mensen, is de hel voor mij. Maar de piste is mijn plaatsje. Daar geeft het mij juist energie dat zoveel mensen naar mij kijken." "Ik heb tijdens een competitie niet echt last van stress. Het is meer zin, ik vind het leuk dat ik mijn ding kan doen in zo'n prachtig stadion, zoals op de Spelen." "Ik had heel goed gepiekt voor Parijs. De weken ervoor voelde ik al dat ik in vorm aan het geraken was. Alles gaat plots makkelijker op de training. Het gaat vanzelf, zonder veel moeite te doen."

Over speerwerpen en Thiam

Noor Vidts legde op de Olympische Spelen de basis voor haar bronzen medaille in het speerwerpen, doorgaans haar zwakke punt. "Er is nog een tijd geweest dat ik overwogen heb om mij te focussen op de vijfkamp (waar het speerwerpen geen deel van uitmaakt, red). Maar ik ben er toch op blijven werken." "Mijn trainer en ik zeiden altijd: in Tokio zou ik 40 meter moeten gooien. Dat is gelukt. Daarna was het: en nu 45 meter in Parijs. En dat is ook effectief gelukt. Dat was een overwinning, want ik heb vaak commentaar gekregen over het speerwerpen als zwakke onderdeel."

Ik heb het nooit erg gevonden om in de schaduw van Thiam te staan.

Vidts stond op het podium in het Stade de France naast Nafi Thiam. Opnieuw. "Maar ik heb het nooit erg gevonden om in haar schaduw te staan." "Het heeft mij de kans gegeven om rustig te groeien, zonder al die aandacht. Daar heb ik van kunnen profiteren." "Ik vind het een voorrecht om in haar slipstream mee te gaan, want ik heb ook veel van haar geleerd. Hoe ze met de media omgaat bijvoorbeeld." Dat Thiam meer schijnwerpers naar zich toetrekt, stoort Vidts niet. "Ik vind dat ik ook voldoende waardering krijg voor mijn prestaties. Meer heb ik niet nodig." Is het een ambitie om Thiam ooit de loef af te steken? "Zeker niet. Ik wil vooral mijzelf kunnen overwinnen."

Wat brengt de toekomst?

Vidts werd dit jaar 28 en nadert fysiologisch dus haar piek. "De Spelen van Los Angeles moet ik nog kunnen halen, maar Brisbane zal wellicht voor de toekomstige generatie weggelegd zijn. Dat is ook nog zo ver." Eerst is er nog 2025, met onder meer een EK en WK indoor en een WK outdoor. "Die twee indoorkampioenschappen liggen helaas dicht op elkaar. Het EK is in Apeldoorn, heel dichtbij dus. Maar op het WK in China kan ik mijn titel verdedigen." "Ik neig er nu naar om naar het WK indoor te gaan. Al zal ik wel nog moeten kijken hoe mijn lichaam op de trainingen reageert." Het is duidelijk dat Vidts niets wil laten liggen de komende jaren, al heeft ze ook al een idee over haar leven na de sport. "Waar ik mezelf over 10 jaar zie? Ik hoop dat er dan een paar kleine kindjes rondlopen (Vidts is de partner van judoka Jorre Verstraeten, red). En dat we een mooi huis hebben gekocht." "Ik hoop ook dat ik dan nog altijd lekker aan het sporten ben. Maar misschien geen atletiek meer. Dat ik kan nagenieten van een mooie carrière, maar ook een nieuwe carrière aan het uitbouwen ben. Misschien als bio-ingenieur, of iets anders in de sportwereld."