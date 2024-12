Lotte Kopecky legt andere doelen in 2025: "Maar ik heb schrik dat het plots eens minder zal gaan"

ma 23 december 2024 12:31

In 2024 wist Lotte Kopecky liefst 9 medailles te veroveren op internationale kampioenschappen. In 2025 wil ze haar bingokaart nog wat meer afstempelen met nieuwe objectieven, zoals de Ardennenklassiekers en vooral de Tour de France Femmes. "Als ik iets in mijn hoofd heb, moet het zo gebeuren", zegt ze in het eerste deel van de eindejaarsreeks van Sporza.

"Dat gaat niet, bestaat niet." Met haar persoonlijke leuze licht Lotte Kopecky een tipje van de sluier van haar succesformule. En legt ze meteen ook uit waarom ze zich in de toekomst ook op de grote rondes wil toeleggen. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 2024, waarin Kopecky niet alleen 9 medailles wist te winnen op internationale kampioenschappen, waaronder goud op het WK op de weg en brons op de Spelen, maar met Parijs-Roubaix ook nog eens haar lievelingsklassieker kon afvinken. Uiteindelijk heeft ze over haar jaar maar één ding spijt: "Die laatste 3 kilometer van de Spelen ... het moment waarop Faulkner gaat. Daar zou ik nu anders op reageren." "Ik was naar Parijs gekomen met het idee: met een medaille ben ik tevreden. Dat was misschien de verkeerde mindset. Misschien durfde ik daarom niet die extra inspanning te leveren, omdat ik anders tekort zou komen in de sprint?"

Misschien was ik naar de Spelen gekomen met de verkeerde mindset. Lotte Kopecky over haar bronzen medaille

Op de Spelen bleef Kopecky zitten en pakte de gok - een klein beetje - verkeerd uit. Op het WK in Zürich deed ze net hetzelfde en pakte het wél goed uit. "Het zag er op een bepaald moment inderdaad niet geweldig uit. Ik moest snel nadenken: hoe zou ik nog vooraan geraken? Dat was door niet volledig over de limiet te gaan." "Achteraf gezien was dat de juiste keuze. Toen we weer bij die groep kwamen, had ik in mijn hoofd opnieuw een fris gevoel. Ik wist dat het nog kon." "Ik heb ook al heel wat ervaring opgedaan, waardoor ik rustig kan blijven op momenten dat anderen het geduld verliezen."

Dromen van de Tour de France

Het wordt in 2025 moeilijk om 2024 te overtreffen. Beter kan niet, maar misschien kan het wel anders? "Met Milaan-Sanremo komt er een nieuwe klassieker bij en voor de rest ontbreken de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik nog op mijn palmares. Dat zijn de koersen waar ik naar kijk, als ik mijn lijstje wil afvinken." "De klassiekers doe ik nog altijd het liefste, maar ik ben ook benieuwd om te zien hoe ver ik geraak in de Tour de France als ik mij daarop toeleg." Kopecky was in 2023 tweede in de Tour en werd in 2024 tweede in de Giro. "Als je tweede wordt, kun je ook winnen. Maar het is niet ómdat je tweede wordt, dat je nadien ook zál winnen. Het kan zijn dat ik opnieuw tweede word, ook al leg ik mij erop toe."

Natuurlijk zal ik veel op mijn gewicht moeten letten. Maar ik ga er niet maniakaal mee bezig zijn. Lotte Kopecky over haar transformatie naar ronderenster

Dat betekent dat Kopecky wellicht vrouw tegen vrouw de strijd zal moeten aangaan met haar ex-ploeggenote Demi Vollering, en dat op beklimmingen als de Col de la Madeleine en de Joux Plane. "Dat zijn dan beklimmingen die ik zeker nog zal moeten verkennen. Ik werk nu wel op het klimmen tijdens de voorbereiding, maar zodra het voorjaar eraan komt, doe ik nog maar zelden dat soort lange beklimmingen. Dat is iets wat ik nu meer zal moeten onderhouden." Betekent deze koerswijziging dat ze ook meer op haar gewicht zal letten? "Dat is uiteraard iets waar heel veel aandacht naartoe zal gaan. Zeker in mijn geval." "Maar ik zal er niet maniakaal mee bezig zijn, want ik weet dat ik onder een bepaald gewicht niet meer de renster zal zijn die ik nu ben. Ik weet ongeveer waar de limiet ligt." Kopecky kiest dus zeker niet voor de makkelijkste weg. "Maar ik ben héél koppig", geeft ze toe. "Als ik iets in mijn hoofd heb, moet het zo gebeuren." "Als je het positief bekijkt, betekent dit dat ik veel wilskracht heb. Het is die mentale kracht die mij al ver heeft gebracht."

Lotte Kopecky in 2024

Op de weg:

wereldkampioen in Zürich

Europees kampioen tijdrijden

Belgisch kampioen weg en tijdrit

brons olympische wegrit

Strade Bianche

Parijs-Roubaix

Nokere Koerse

rit- en eindzege UAE Tour

2 ritzeges en eindzege Tour of Britain

ritzege en 2e in eindklassement Giro

eindzege Ronde van Romandië

rit- en eindzege Simac Ladies Tour Op de piste:

zilver op WK puntenkoers

zilver op WK afvalling

goud op EK puntenkoers

goud op EK afvalling

zilver op EK ploegkoers

Gravel:

zilver op het WK