Alexander Doom relativeert domper op de Spelen, maar betreurt hetze: "Heb geen beslissingsrecht over wie loopt"

do 26 december 2024 10:29

Met gouden medailles op het WK indoor en het EK was 2024 het jaar van de ontbolstering van Alexander Doom. En toch waren er voor de 27-jarige 400 meter-loper ook valse noten met zijn blessure in Parijs en de heisa rond de gemengde aflossingsploeg. "Het is lastig dat ik me moet verdedigen", zegt Doom in onze eindejaarsreeks.

Hij zegt het overtuigend. "Ik heb nergens spijt van. Ik zou niets opnieuw doen", kijkt Alexander Doom terug op 2024. Het is het jaar waarin hij in enkele maanden tijd furore maakte op de 400 meter. Op het WK indoor in Glasgow snelde Doom begin maart naar goud op de 400 meter. Een dag later pakte hij opnieuw goud als slotloper van de Belgian Tornados. En in juni deed hij die dubbel fijntjes over op het EK in Rome. "Glasgow is mijn moment van het jaar", zegt Doom over zijn titel op de individuele baanronde. "Dat was het meest onverwachte. Ik zou er eigenlijk zelfs niet starten en Karsten Warholm was nog nooit geklopt indoor. Ook bij hem was er ongeloof." "Het is sowieso mijn beste jaar geweest met Belgische records indoor en outdoor", aldus Doom, bij wie 6 augustus wel minder fijne gevoelens oproept. Die dag is niet voor niets omgedoopt tot "Doomsday". In de halve finales van de 400 meter op de Spelen viel hij geblesseerd uit.

Natuurlijk deed het pijn toen ik de laatste 100 meter van mijn halve finale al wandelend moest afleggen. Je werkt er zo hard voor, maar ik heb dit jaar ook andere mooie momenten gehad. Dat houdt het wat in evenwicht. Alexander Doom

"Conditioneel had ik toen misschien mijn beste vorm ooit. Ik had echt toegewerkt naar dat moment, ook al wist ik dat ik al last had." "Mijn lichaam had nood aan een rustdag, maar die was er door het schema niet. Dat is misschien een tikkeltje te veel geweest." Doom probeerde zich nog op te lappen voor de aflossing met de Tornados, maar zijn blessure aan zijn adductoren was te hevig. "Het is heel jammer wat er gebeurd is, maar ik zou het niet anders gedaan hebben." "Natuurlijk deed het pijn toen ik de laatste 100 meter van mijn halve finale al wandelend moest afleggen. Je werkt er zo hard voor, maar ik heb dit jaar ook andere mooie momenten gehad. Dat houdt het wat in evenwicht." De Spelen zijn toch het grootste podium? "Ja, maar ik meen wat ik zeg. Ik had ook keihard gewerkt voor het WK indoor en het EK. Zo zit topsport in elkaar."

De Waffles en Hanne Claes

Alexander Doom was in Parijs ook een van de sterkhouders van de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, de Belgian Waffles. Maar bij die mixed relay zat er, zo werd achteraf naar buiten gebracht, een haar in de boter. Hanne Claes viel uit de boot en wees met een beschuldigende vinger naar Doom. Hij zou een stokje gestoken hebben voor haar deelname. "Zijn dwingende aanpak was kwetsend en respectloos", schreef ze in augustus op Instagram. "Het is altijd een beetje verkeerd gezegd geweest", opent Doom zijn recht van antwoord. "Ik heb nooit gezegd dat Hanne niet mocht lopen. Dat is heel duidelijk." "Er is voordien veel gebeurd dat niet oké en niet duidelijk was. We waren met velen die dachten: zoals het nu loopt, is het niet oké." "Ik heb mijn mening gegeven, net als anderen. We hebben altijd onze inbreng en we mogen zeggen hoe we het zien. Dat heb ik gedaan." "Maar", zo benadrukt Doom, "ik heb geen beslissingsrecht. Dat blijft bij de federatie en het BOIC. Zij hebben de keuze (voor Helena Ponette en niet voor Hanne Claes, red) gemaakt. Ik niet." "Mijn naam wordt er bijgesleurd, terwijl ik nooit gezegd heb dat Hanne niet mocht lopen. Ik zie niet in waarom ik dan geviseerd moet worden. Wie loopt, dat blijft een ding van de coaches en de federatie." "Het is lastig dat ik me moet verdedigen. Er wordt veel op me geschoten en er is nooit echt contact met me opgenomen voor mijn kant van het verhaal. Het was eenzijdig. Maar nogmaals: ik heb geen grotere inbreng dan anderen in de ploeg."

Wielerbondscoach

Na de Spelen was er amper sprake van rust in het Belgische atletieklandschap. Sinds enkele maanden hangt de vuile was buiten tussen de coaches enerzijds en Atletiek Vlaanderen anderzijds. De centralisatieplannen maken heel wat emoties los, Doom blijft er rustig bij. "De jongste tijd is alles iets meer genuanceerd uitgelegd. Hopelijk blijft het positief evolueren en blijft de problematiek wat achterwege." Doom benadrukt het belang van de individuele coaches in "de stijgende curve" in de Belgische atletiek. Zelf krijgt hij bij de Belgian Tornados met Bram Peters een nieuwe coach, al ligt ook de Nederlander al onder vuur. "Op zich is hij een goeie keuze. De zaken die hij al verteld heeft, zijn goed. Maar zelf meen ik nog altijd dat een bondscoach iets meer zoals in de wielersport moet losstaan van zijn atleten." "Op die manier kan er objectiever gekeken worden naar bepaalde zaken. Daar ben ik een voorstander van, maar de federatie kiest. Ook hier hebben wij niets in te zeggen."