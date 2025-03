Gerben Thijssen sprint naar derde plaats in La Roue Tourangelle, winst is voor Erlend Blikra

Gerben Thijssen is er net niet in geslaagd om zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. In La Roue Tourangelle, een Franse eensdagskoers, sprintte Thijssen naar de derde plaats. De overwinning ging naar de Noor Erlend Blikra van Uno-X.

Het blijft nog even wachten op een eerste zege dit seizoen voor Intermarché-Wanty.



De Belgische ploeg stapelt de ereplaatsen op in het Vlaamse voorjaar, maar winnen zat er nog niet in. Ook in Frankrijk lukte het niet vandaag.



Met Gerben Thijssen en Arne Marit stonden er twee rappe mannen aan de start van La Roue Tourangelle. Tussen Chinon en Tours moesten ze 197 kilometer overleven met onderweg heel wat heuveltjes.



Onderweg toonde belofte Jasper Schoofs zich in de vlucht van de dag in zijn eerste profkoers, maar op 14 kilometer van het einde werd hij gegrepen.



Uiteindelijk konden de heuvels een massasprint niet vermijden. Thijssen zat goed geplaatst, maar kon Erlend Blikra en Bryan Coquard niet meer remonteren op de hellende aankomst.



Thijssen werd derde, met Jenthe Biermans op de vijfde plaats eindigde nog een Belg in de top 10.



Voor Thijssen is het zijn derde podium op een rij van de Franse koers.