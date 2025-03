Geslaagde rentree: Nina Derwael pakt goud en brons in Stuttgart, tweemaal zilver voor Lisa Vaelen

Nina Derwael en Lisa Vaelen hebben hun terugkeer in competitie na een lange afwezigheid opgeluisterd met eremetaal op de DTB Pokal in Stuttgart. Derwael veroverde goud op de balk en brons aan de brug. Vaelen haalde zilver op de sprong en op de vloer. Ook landgenoten Nicola Cuyle en Victor Martinez veroverden een medaille.

Nina Derwael en Lisa Vaelen stonden zondag voor hun terugkeer in competitie.

Op de DTB Pokal in Stuttgart werkte Derwael haar eerste wedstrijd af sinds de Olympische Spelen in Parijs. Vaelen werkte op haar beurt haar eerste wedstrijd af in twee jaar tijd, na lange afwezigheid door klierkoorts.



Derwael trad in Stuttgart aan op "haar" brug met ongelijke leggers en op de balk. Op dat eerste nummer had de voormalige olympische kampioene zich vrijdag als tweede geplaatst voor de finale na een val in haar oefening.

Ook in de finale bleef Derwael niet foutloos: na een landing op haar knieën pakte ze uiteindelijk brons.



Op de balk kreeg Derwael enkele uren later nog een tweede kans op eremetaal. In de kwalificaties was ze na een foutje nog derde geëindigd, maar in de finale bleef Derwael - die ook op dit element de hoogste moeilijkheidsgraad had - wél foutloos. Het leverde haar goud en een stevige vertrouwensboost op.