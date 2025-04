Mathieu van der Poel spreekt niet over revanche en geniet met volle teugen: "Alleen op de Vélodrome is uniek"

kalender zo 13 april 2025 17:15

Welke superlatieven kun je nog met deze Mathieu van der Poel verbinden? Op zijn 30e heeft hij voor de derde keer (nota bene op een rij) Parijs-Roubaix gewonnen. MVDP was ook vandaag heer en meester in de Hel. "Maar zonder die val zouden Tadej en ik samen naar de piste gegaan zijn", reageerde hij.

Zijn grimas in de slotfase sprak boekdelen. Hoe sterk Mathieu van der Poel ook is, ook de winnaar heeft afgezien in deze Parijs-Roubaix. "Vooral door de tegenwind op de laatste stroken", hijgde hij in het flashinterview na zijn overwinning. "Ik heb er afgezien, maar ik ben blij dat ik het gehaald heb." Van der Poel schrijft geschiedenis met zijn derde opeenvolgende zege. "Dit betekent heel veel, want dit is zo'n zware koers. Nogmaals: ik heb echt moeten vechten." De beslissing kwam er op 38 kilometer van de finish na een schuiver van Tadej Pogacar. "Het is jammer dat hij die fout maakte in de bocht. De snelheid lag er erg hoog en ik denk dat hij die bocht verkeerd heeft ingeschat." "Zelf was ik genoeg bij de pinken om me te redden. Wat er daarna gebeurd is, weet ik niet, maar ik had snel een groot gat. Ik moest er gewoon voor gaan. Het was nog erg ver, maar zo'n val hoort bij de koers."

Ik ben gewoon blij dat ik mijn goeie benen teruggevonden heb. Mathieu van der Poel

Van der Poel kreeg zelf op Carrefour de l'Arbre nog een lekke band. Hij raakte niet in paniek. "Nochtans kende ik het verschil met Pogacar niet, want mijn radiootje werkte niet naar behoren." "Ik kon ook niets melden aan de ploeg. De volgwagen liet even op zich wachten door de smalle strook, maar uiteindelijk kwam het goed." Van der Poel was vorige week niet super, vandaag wel. Is dit dan zijn revanche? "Neen, niet echt. Ik ben gewoon blij dat ik mijn goeie benen teruggevonden heb." Waarna een lofrede kwam voor de runner-up. "We weten wat voor een kampioen Tadej is. Het verrast me niet wat hij hier doet, maar het is ook niet normaal. Hij is een buitengewoon talent." "Zonder die val waren we wellicht samen naar de Vélodrome gegaan, want het zou erg moeilijk geweest zijn om hem te lossen. Wellicht wil hij volgend jaar revanche."

