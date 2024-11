Hoeveel krediet heeft Guardiola nog bij City? "Hij zal zelf beslissen, want zonder bestuurder ontspoort de trein helemaal"

Hoe onherkenbaar kan een topclub zijn? Manchester City voegde gisteren een nieuwe hoofdstuk toe aan zijn ongeziene crisis. In de Champions League liet het Feyenoord gisterenavond terugkomen van 3-0 naar 3-3. Een mentale mokerslag, zag commentator Tim Wielandt. Maar kan het City-bestuur dit nog veel langer dulden zonder zelf in te grijpen? "Een ontslag van Pep Guardiola? Neen, dat is uitgesloten."

De comeback van Feyenoord - in het slotkwartier van 3-0 naar 3-3 - verdient alle lof, maar die prestatie wordt natuurlijk overschaduwd door de nieuwe implosie van Manchester City. "Het is nog eens pijnlijk duidelijk geworden hoe broos het zelfvertrouwen momenteel is bij City", vertelt Tim Wielandt, gisteren commentator voor Play Sports bij de Champions League-match. "Het is een mentale kwestie geworden." "Dit is niet meer het City dat we gewoon zijn van Pep Guardiola. Hij zat er zelf ook wezenloos naar te kijken. Guardiola had rond de 70e minuut enkele wissels doorgevoerd. Dat waren - door de omstandigheden - niet de grootste namen, op Kevin De Bruyne na." "Maar het waren vervangingen waarbij je dacht: Guardiola vindt het veilig en denkt dat de zege binnen is. Hij wil de match uitspelen. Niet dus." En dat was te wijten aan blunders van eigen makelij. "Ik noem het flaters van het hoogste niveau. Na die verkeerde terugspeelbal van Gvardiol krijgt City dan ook een tik, een mokerslag waarbij ze terugdenken aan wat er de voorbije weken is gebeurd." "Je dacht bij die 3-0, weliswaar dankzij 2 doelpunten met een tikkeltje geluk, dat City zich aan het herstellen was, maar één tegendoelpunt is dus voldoende om in te storten. Ze vielen plots uit elkaar." "Je zag De Bruyne voortdurend wijzen en schreeuwen naar zijn ploegmaats alsof zij niet meer wisten waar ze moesten lopen. De patronen waren weg, invallers wisten niet wat ze moesten doen."

Dertigers

Dan kijk je natuurlijk snel naar de coach. "Guardiola spreekt over een dip, maar hij moet ook naar zichzelf kijken. Al zijn er natuurlijk de omstandigheden. Gvardiol gaat geregeld in de fout en normaal zou hij die even laten rusten, maar dat kan nu niet." Minutenlang verborg de Spaanse succescoach zijn hoofd in zijn handen. "Hij ziet dingen die hij niet wil zien en hij beseft dat ze er niet zijn. City is zo onherkenbaar geworden, zo fragiel." Straalde de coach dan wanhoop uit? "Neen, want hij blijft Pep. Hij blijft strijdvaardig. Hij heeft deze week ingespeeld op het eergevoel en de psyche van zijn groep. Alles wat ze opgebouwd hadden, het voetbal waarmee ze groot geworden waren: dat konden ze toch niet zomaar weggooien?" "De spelers moesten weer harder lopen, met meer energie spelen, terug naar de basis. Maar als een vijftal spelers niet in vorm zijn, dan zit je gewoon met een heel groot probleem." "En waar men nu ook naar kijkt, is de leeftijd van de groep. Er zijn veel dertigers. Zij hebben ervaring, maar kunnen ze het nog belopen?"

Parallel met Klopp

Je zou kunnen zeggen dat het einde van de cyclus nadert. Van de groep, maar ook van de coach? "Veel hangt af van hoe dit eindigt en hoe het proces rond de 115 aanklachten over de Financial Fair Play afloopt." "Afgelopen zomer heeft City heel weinig gedaan op de transfermarkt. Heeft dat te maken met die zaak? Zijn ze een spaarpot aan het aanleggen? Dat is giswerk, want dat houden ze intern." De Premier League- en Champions League-commentator sluit dus niet uit dat Guardiola binnenkort een koffer met vers geld krijgt om te vernieuwen. Maar als de kluis wordt geopend, zal dat dan sowieso met Pep zijn? "Ja", knikt Wielandt overtuigd. "Hij zal zelf beslissen wanneer het gedaan is. Als hij oordeelt dat het niet meer gaat, dan kan het eindigen. Maar ik denk echt dat zoiets niet zal gebeuren." Guardiola heeft natuurlijk net zijn contract met 2 jaar verlengd, maar in voetbal is dat ook niet heilig. "Maar het signaal is duidelijk: wat er ook gebeurt rond die aanklachten, hij blijft voor het project. Misschien blijven niet alle spelers, maar net dan wordt het een extra uitdaging." "Vergeet ook niet: nadat hij 4 jaar op een rij de Premier League heeft gewonnen, spreken we over een dip van enkele nederlagen op een rij. Dat is heel relatief, hé." "Al voelt dit gelijkspel tegen Feyenoord natuurlijk aan als een nederlaag. En weet iedereen bij City dat ze zondag naar Anfield moeten. Liverpool is een ander kaliber, hé. Die tik zal nazinderen en dat neem je mee."

Gooi je Pep buiten, dan ontspoort de trein helemaal. Al moet je de patiënt nog altijd kunnen genezen. En ik geloof dat Pep er helemaal van overtuigd is dat hij nog altijd de beste dokter is. Tim Wielandt