Brigitte Becue geniet van nieuwe rol als jeugdcoach van Belgische zwemmers: "Voelt als mooie nieuwe start"

zo 10 november 2024 09:23

Op het BK korte baan staat een tevreden coach naast het bad. Brigitte Becue is niet langer hoofdcoach van de Belgische zwemmers, maar heeft 9 jonkies onder haar hoede. Een doorstart die haar hernieuwd plezier laat beleven in het zwemmen. "Want het werd me toch moeilijk gemaakt op het einde van vorig seizoen", deelt ze bij Sporza.

Niet langer Brigitte Becue, wel Nederlander Mark Faber is sinds september de hoofdcoach van de Belgische zwemmers. "Ik werk nu met 9 jonge zwemmers die stuk voor stuk kandidaten zijn voor de Spelen in Los Angeles 2028 of zelfs Brisbane 2032", vertelt Becue over haar nieuwe job op het BK korte baan. Al twijfelde ze even om die stap terug - of zijwaarts, zo je wil - te nemen. "Er waren ook niet zo veel opties. Al wist ik niet of ik zou voortdoen in september", gaat ze voort. "Het werd me erg moeilijk gemaakt op het einde van vorig seizoen. Ik heb dat niet laten merken in de pers, maar het was niet makkelijk. Als het niet meer klikt met een zwemmer, moeten er keuzes gemaakt worden. Die leken al gemaakt voor mij."

Het plezier dat ik in mijn job heb, straal ik ook af op mijn zwemmers. Brigitte Becue