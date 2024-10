Louis Croenen maakt 2 jaar na afscheid comeback als zwemcoach: "Vraag kwam sneller dan verwacht"

wo 9 oktober 2024 15:52

Twee jaar na zijn afscheid is Louis Croenen weer in het zwembad te vinden. Niet om in het water te duiken, wel als coach van de Vlaamse Zwemfederatie. "Het nieuwe beleid sprak me wel aan", zei hij.

Louis Croenen was na zijn afscheid aan de slag gegaan als leerkracht lichamelijke opvoeding in een Antwerpse middelbare school. Daarnaast was hij ook programmamanager voor het triatlon bij Sport Vlaanderen. Sinds september is hij evenwel weer in het zwembad te vinden. "Ik wist dat ik ooit terug wilde komen en had mezelf daarvoor 3 tot 4 jaar tijd gegeven, maar de vraag kwam sneller dan verwacht", zei Croenen. De komst van Mark Faber als High Performance Manager overtuigde de drievoudige olympiër. "Het nieuwe beleid sprak me wel aan en was een bepalende factor in mijn beslissing." "Mark Faber komt uit een andere omgeving, zet de grote lijnen uit en is gewoon de juiste man op het juiste moment. Hij besteedt ook veel aandacht aan de techniek van onze zwemmers. Ik merk ook wel dat de neuzen nu al richting de Spelen van 2028 in LA staan."

Roos Vanotterdijk moet ook de concurrentie in wedstrijden in het buitenland gaan opzoeken. Louis Croenen

Croenen begeleidt nu de groep elitezwemmers, waar ook Roos Vanotterdijk toe behoort. Hij ziet dat de Limburgse nog maar aan het begin van haar carrière staat. "Ze heeft de progressiemarge om van een top 10-plaats minstens een plek bij de eerste 8 te maken. Ze moet ook niet alleen op BK's of in enkel in eigen land zwemmen, maar ook de concurrentie in wedstrijden in het buitenland gaan opzoeken." "Als je eenmaal van je concurrenten wint, moet je ervoor zorgen dat je er nooit meer tegen verliest."

