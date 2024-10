Mark Faber wil Belgische zwemmen opnieuw "sexy" maken: "Er is veel potentieel aanwezig"

wo 9 oktober 2024 13:30

Met de aanstelling van Mark Faber als High Performance Manager waait er sinds september een frisse wind door het Belgische zwemmen. Faber heeft ambitieuze plannen om de sport opnieuw op de kaart te zetten en spreekt over "sexy" en aantrekkelijk zwemmen. Olympiër Roos Vanotterdijk kijkt alvast uit naar zijn komst. "Hij brengt veel ervaring mee, dat is belangrijk", klinkt het.

Mark Faber is sinds 1 september aan de slag als High Performance Manager van de Vlaamse Zwemfederatie. De 51-jarige Nederlander kwam over van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en liet al tijdens zijn eerste weken een nieuwe wind waaien door de Zwemfed. "Het is de bedoeling om het Belgische zwemmen terug sexy te maken", zei Faber woensdag op een persmoment in het olympisch zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen. "Ik zit nog in mijn wittebroodsweken, dus ik kan nog niet echt veel concluderen", bekent Faber. "Het positieve is dat er veel potentieel is en dat er in het zwemmen heel veel medailles te behalen zijn, maar er is veel werk aan de winkel en de concurrentie is moordend. We hebben tijd nodig om te groeien en moeten nu vooral rust brengen."

Het moet een beetje swingen. Mark Faber

Roos Vanotterdijk, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen debuteerde met twee tiende plaatsen op de 100 meter vlinderslag en rugslag, moet het goudhaantje worden van het Belgische zwemmen, maar Faber houdt liefst de druk wat af.

"Roos is negentien, dus ze kan nog zestien jaar en drie olympiades mee. Ze is nog piepjong en moet zich nog ontwikkelen, maar ze zwom een fantastisch EK, dus ze kan de wereldtop echt wel aan. Ze moet leren omgaan met druk en op de Spelen heeft ze met haar persoonlijk record (in de halve finale van de 100m vlinderslag, red) al bewezen dat ze dat kan." Faber wil samen met coaches Brigitte Becue en Louis Croenen het Belgische zwemmen opnieuw "sexy" maken. "Dan heb ik het over de aantrekkingskracht en de zichtbaarheid. Ook de sfeer en de harmonie moet goed zijn, het moet een beetje swingen. Daar horen vanzelfsprekend resultaten bij. Ik denk dan aan persoonlijke records en medailles op continentaal of mondiaal niveau. Maar voor succes is stabiliteit wel een absolute voorwaarde."

Vanotterdijk in Parijs.

Nieuwe wind

Olympiër Roos Vanotterdijk heeft na een welverdiende vakantie sinds enkele weken de zwemtrainingen hervat. De nog altijd maar negentienjarige Limburgse debuteerde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze zowel op de 100 meter vlinderslag als op de 100 meter rugslag als tiende eindigde. "Ik heb een goede vakantie en heb de connectie met het zwemmen kunnen loslaten", zei Vanotterdijk woensdag op een persmoment in het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen. "Ik ben wel blijven bewegen en heb er zin in om er opnieuw aan te beginnen. Anderhalve week geleden ben ik opnieuw beginnen zwemmen en ik vond het watergevoel verrassend genoeg snel terug. Normaal gezien voelt de eerste keer terug in het water heel vreemd aan en duurt dat een paar weken, maar na vijftig meter in het bad had ik het gevoel al terug."

Zijn komst was heel belangrijk, want hij brengt veel ervaring mee uit Nederland. Roos Vanotterdijk