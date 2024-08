Vlaamse Zwemfederatie vindt met Mark Faber een High Performance Manager in Nederland

De Vlaamse Zwemfederatie stelt Mark Faber aan als High Performance Manager. De ervaren Nederlandse coach begint vanaf 1 september en zal de leiding hebben over de topsportwerking van de federatie.

"Wij zijn enorm trots dat Mark Faber zich bij ons team voegt", vertelt Lode Grossen, uittredend algemeen manager van de Vlaamse Zwemfederatie, in het persbericht.

"Met zijn uitgebreide kennis en bewezen staat van dienst zijn we ervan overtuigd dat Mark een grote bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze zwemmers en het realiseren van onze ambitie om succesvol te zijn op internationaal niveau."

De 51-jarige Faber komt over van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en brengt een schat aan ervaring met zich mee.

Hij was van 2016 hoofdcoach van het High Performance Center in Amsterdam, waar hij vier olympische medailles pakte met Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Tes Schouten. Voordien was hij acht jaar hoofdcoach van het Nederlandse paralympische zwemteam.

"Na de mooie hoofdstukken in Nederland, kijk ik enorm uit naar mijn nieuwe functie bij Zwemfed", aldus Faber zelf.

"Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we er samen met de coaches en omkadering in gaan slagen om de komende jaren stappen te zetten en dat het potentieel aanwezig is om echt mee te doen op het allerhoogste niveau."

Ook voorzitter Kris Geeroms was in de wolken met de komst van de Nederlander. "Als organisatie zetten wij met deze aanwerving de ambitie om een vaste leverancier van finalisten bij internationale kampioenschappen te worden, kracht bij."

"Mark heeft ontegensprekelijk bewezen dat hij de kennis en kunde heeft om zwemmers naar succes te leiden en we kijken er dan ook naar uit om vanaf september een beroep te kunnen doen op zijn expertise."