MotoGP-finale zal plaatsvinden in Barcelona na noodweer in Valencia

De finale van het wereldkampioenschap MotoGP zal dit jaar in Barcelona plaatsvinden. Normaal werd de finale in Valencia georganiseerd. Maar omdat de regio zwaar getroffen is door overstromingen, kan daar niet geracet worden.

Na snoeiharde kritiek aan het adres van MotoGP-organisator Dorna werd beslist om de finale van de MotoGP toch maar niet in Valencia te organiseren. Door het noodweer in de regio wilden de rijders er zelf niet racen. Er lagen 4 alternatieven op tafel en vandaag werd de knoop doorgehakt.



Op het circuit van Barcelona zal Jorge Martin proberen om het WK naar zich toe te trekken. De Spanjaard kan voor het eerst wereldkampioen worden. Enkel 2-voudig wereldkampioen Francesco Bagnaia kan hem nog van de titel houden.



De GP zal van 15 tot en met 17 november verreden worden.



"MotoGP vroeg aan de autoriteiten om in Barcelona te racen omdat het de best mogelijke keuze was", staat te lezen in een statement. "Het circuit is de gemakkelijkste optie voor fans die al plannen hadden om naar Valencia af te reizen."



"De locatie en het circuit zijn ook de meest efficiënte keuze, omdat het een dicht alternatief vormt voor het personeel en de logistiek. De race zal in solidariteit gehouden worden met de getroffenen in Valencia."