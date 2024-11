"Het zou écht fout zijn": Moto GP maakt zich op voor climax in Valencia, maar circuit is verwoest door noodweer

vr 1 november 2024 08:09

Alle alarmbellen gaan op dit moment af in Spanje. Noodweer heeft al tientallen dodelijke slachtoffers geëist, ook de materiële schade is niet meer bij te houden - kijk maar naar het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Binnen twee weken zou op die baan de climax van het Moto GP-seizoen moeten plaatsvinden, maar daar worden nu grote vraagtekens bij geplaatst.

Enorme scheuren in de weg, omgewaaide palen en bomen, de hoofdingang die niet meer toegankelijk is en op de baan ook nog enkele verwoeste panelen. De situatie aan het Circuit Ricardo Tormo in Valencia is - net als op heel wat andere locaties in Spanje - schrijnend. Het noodweer heeft er stevig huisgehouden. Volgens Spaanse media zat een honderdtal werknemers zelfs een nacht vast in de faciliteiten van het circuit. Gevangen door het weer en de waterstromen. "Maar die mensen zijn gelukkig in orde", verzekerde algemeen directeur Nicolás Collado. Toch zullen de zorgen bij Collado nu allerminst verdwenen zijn. Ondanks de enorme ravage op zijn Circuit Ricardo Tormo, bonzen de auto- en motorsport alweer stilaan op zijn deur.

Climax tussen het puin

Het rampgebied moest binnen enkele dagen eigenlijk dienen als decor voor testritten in de Formule E. En nog straffer: het Moto GP-seizoen moest er met zijn 20e en laatste grand prix van het jaar een spetterende ontknoping kennen. Niet dat de Spanjaarden er op dit moment van wakker zullen liggen, maar in het motorsportwereldje is de onzekere wolk die boven het slotweekend hangt in elk geval hét gespreksthema. Krijgen ze het puin geruimd? En is het überhaupt verantwoord om na zo'n dodelijk weerfenomeen een grand prix te organiseren? "We zijn begonnen met een schadebeoordelingsproces", vertelde algemeen directeur Collado. "Dat zal ons vertellen of onze evenementen zullen kunnen doorgaan."

Ik vind het fout om over een GP te spreken terwijl er mensen zijn die alles kwijt zijn. Marc Marquez

Er zweeft dus wel nog wat hoop rond op het Circuit Ricardo Tormo. Al is er ook een kamp met fervente tegenstanders - meervoudig wereldkampioen Marc Marquez, bijvoorbeeld. "Als Spanjaard zijn deze beelden angstaanjagend", was de coureur eerlijk. "We zitten momenteel ver weg (in Maleisië voor de voorlaatste GP van het jaar, red.), maar we volgen het hier op de voet." "Het doet echt pijn om te zien hoe de regio getroffen wordt. En natuurlijk is er nu de vraag: moeten we daar wel een GP houden? Maar ik vind het echt fout om daarover te spreken, terwijl er mensen zijn die alles kwijt zijn." "Het zou nergens op slaan om het circuit te repareren in plaats van te focussen op mensen zonder huis." "We zijn veel Spanjaarden verloren. Alle middelen die we hebben, moeten we aan de mensen in nood spenderen. Ethisch zou het fout zijn om de wedstrijd te laten doorgaan."

Marc Marquez.

Real Madrid staat paraat