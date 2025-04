Pakt Bocholt opnieuw de triple in het handbal? "Onze trein is op gang aan het komen"

Zaterdagavond spelen Bocholt en Wezet de finale van de Super League in het handbal. Bocholt kan het Belgisch-Nederlandse kampioenschap al voor de 7e keer winnen, daarna volgen nog de bekerfinale én de nationale play-offs. "De triple zit erin", geeft international Jeroen De Beule mee.

De Beule: "En de laatste jaren draait de jeugdwerking ook op volle toeren. De U18 draagt onze tweede ploeg en in de A-ploeg hebben Stef Jaeken en Tristan Tielen hun plaats afgedwongen."

Dankzij de financiële middelen haalt Achilles sterke spelers naar Bocholt, zoals internationals Serge Spooren, Roel Valkenborgh of Bartosz Kedziora.

"De club heeft sterke sponsors én de jaarlijkse beachparty is ook een hoogvlieger voor de kassa", knipoogt De Beule.

Jeroen De Beule heeft de opmars van dichtbij meegemaakt. "Ik heb nog met Waasmunster in de tweede klasse tegen Bocholt gespeeld, daarna is het snel gegaan", vertelt hij.

Achilles Bocholt spant de laatste jaren de kroon in ons handbal. Al voor de 8e keer op een rij speelt het de finale van het Belgisch-Nederlandse kampioenschap. Zaterdagavond gaat het op zoek naar een 7e titel.

De blessure van Wout Winters gaf ons extra adrenaline in de halve finales.

Jaeken en Tielen hielpen vorige week mee aan de ruime overwinning in de halve finales tegen Volendam (40-29).

"Na de nipte nederlaag in de heenmatch (25-24, red) wisten we dat we een versnelling hoger moesten schakelen", vertelt De Beule.

"Het werden er twee of drie. Een Volendammer had onze topspeler Wout Winters geblesseerd aan zijn knie en dat gaf ons extra adrenaline", verzekert de Belgische international.

In de andere confrontatie verraste Wezet Aalsmeer, dat de reguliere competitie als winnaar had afgesloten.

"Een verrassing", zegt De Beule. "Want Aalsmeer heeft dit seizoen echt sterk gespeeld. Ze hebben alles uit hun team gehaald."

Toch wordt het opnieuw Wezet, dat Bocholt vorig jaar in de finale met een punt klopte (25-24).

"Ze spelen vanuit een sterke verdediging, met de beste keeper van onze competitie: Nicholas Plessers."