Hoeveel verwerpelijke acties nog? Mathieu van der Poel werd al bekogeld, bespuugd en gesaboteerd

kalender ma 14 april 2025 11:04

"Ik heb het ermee gehad", maakte Mathieu van der Poel duidelijk. Niet (alleen) gisteren in Parijs-Roubaix, wel al twee jaar geleden in de veldrit in Hulst. Al meermaals werd de Nederlander geconfronteerd met verwerpelijke acties van toeschouwers. Wanneer houdt dit op?

13 april 2025: Van der Poel krijgt bidon tegen zijn gezicht

"Dit is een poging tot doodslag. Hier moet een proces van komen." Mathieu van der Poel reageerde gisteren messcherp in Parijs-Roubaix. De Nederlander had in de finale een volle bidon tegen zijn gezicht gekregen. Gelukkig kwam hij niet ten val door de verwerpelijke actie. "We kunnen dit niet normaal vinden", was Van der Poel duidelijk.

28 maart 2025: toeschouwer spuwt tijdens de E3

In de E3 eind maart liet een toeschouwer zich tijdens de passage door de Karnemelkbeekstraat negatief opmerken door ostentatief richting Mathieu van der Poel te spuwen. De politie opende een onderzoek om de man te identificeren.

7 april 2024: het incident met het petje in Parijs-Roubaix

Ook vorig jaar in Parijs-Roubaix heeft een "supporter" zich misdragen tegenover Mathieu van der Poel. Toen de Nederlander over een kasseistrook raasde, gooide een vrouwelijke fan - schijnbaar bewust - een petje richting de wielen van de koploper. Een schandalige poging tot sabotage? MVDP kreeg wat later ook bier naar zich gegooid.



31 maart 2024: bier naar zijn hoofd op de Oude Kwaremont tijdens de Ronde

"Dit slaat nergens op!" De woede bij commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer was groot in de Ronde van Vlaanderen van 2024. Enkele 'fans' ontsierden de passage van Mathieu van der Poel op de Oude Kwaremont door bier te gooien en boe te roepen. Achteraf reageerde de Nederlander met een grijns: "Ik was zo gefocust dat het mij niet veel deed." De politie stelde pv's op tegen de daders.

30 december 2023: Van der Poel krijgt urine en bier over zich tijdens veldrit in Hulst en spuugt naar publiek