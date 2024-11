Zelfs regerende wereldkampioen weigerde te racen: MotoGP-finale toch niet in geteisterde Valencia

De finale van het wereldkampioenschap MotoGP vindt dit jaar niet plaats in Valencia, omdat de regio zwaar getroffen is door overstromingen. Er liggen vier alternatieven op tafel.

De situatie aan het Circuit Ricardo Tormo in Valencia is - net als op heel wat andere locaties in Spanje - schrijnend. Het noodweer heeft er stevig huisgehouden.

Toch hield MotoGP-organisator Dorna vast aan een seizoensfinale in Valencia. Volgens CEO Carmelo Ezpeleta was het mogelijk om het circuit tijdig toegankelijk te maken voor het weekend van 15 tot 17 november.

Snoeiharde kritiek van de rijders heeft de organisator op andere gedachten gebracht. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia weigerde om te racen in Valencia, zelfs als dat hem de wereldtitel zou kosten.

Ook zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez vond het "ethisch fout" om het te laten doorgaan. "Het zou nergens op slaan om het circuit te repareren in plaats van te focussen op mensen zonder huis."

De MotoGP-organisator annuleert de GP van Valencia en zoekt een alternatieve locatie en atum voor de seizoensfinale. De circuits van Qatar, Jerez, Barcelona en Portimao liggen op tafel om de finale te organiseren.