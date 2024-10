Ritchie "Madhouse" Edhouse kroont zich in Dortmund tot de verrassende Europese kampioen darts

Ritchie Edhouse heeft vriend en vijand verrast op het EK darts in Dortmund. De 41-jarige Engelsman versloeg in de finale de Nederlander Jermaine Wattimena overtuigend met 11-3 in de Westfalenhallen. Opvallend: voor beide spelers was dit hun debuut in een major-finale.

Een even verrassende finale als winnaar op het EK darts.



Ritchie Edhouse had het nog nooit eerder voorbij de zestiende finales van een major geschopt, maar was zondagavond de sterkste in de ultieme clash tegen de Nederlander Jermaine Wattimena: 11-3.

De cheque van 120.000 pond (144.000 euro) die hij overhandigd kreeg, was dan ook de vetste in zijn carrière. Voor Wattimena lag er nog 60.000 pond (72.000 euro) voor het rapen.

In de halve finales had 'Madhouse' Edhouse met 11-5 afgerekend met zijn landgenoot Luke Woodhouse (PDC-39). Wattimena trok in een Nederlands onderonsje met Danny Noppert (PDC-15) met het kleinste verschil, 11-10, aan het langste eind. In de achtste finales had Noppert Mike De Decker (PDC-25) nog met 10-6 uitgeschakeld.

In de finale gooide Edhouse een gemiddelde van 90,55 punten per drie darts en was bij 45,8 procent (11/24) van zijn uitworpen accuraat.

Wattimena kon niet het niveau tonen waarmee hij eerder titelverdediger Peter Wright (PDC-14), ex-winnaar James Wade (PDC-16), wereldkampioen Luke Humphries (PDC-1) en Noppert uitschakelde. 'The Machine Gun' kwam maar aan een gemiddelde van 84,64 punten en een checkout percentage van amper 10,3 procent (3/29).