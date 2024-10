Mike De Decker moet EK darts verlaten in 1/8e finales na duidelijke nederlaag tegen Noppert

Mike De Decker kan goede vorm niet doorzetten tegen Noppert: 6-10

Zo overtuigend zijn start was op het EK, zo twijfelachtig stond Mike De Decker bij momenten te darten in zijn 1/8e finale. Daarin trof onze landgenoot Danny Noppert.





De Nederlander begon het scherpst aan de wedstrijd en gaf De Decker in het begin nauwelijks de kans om zich in de partij te knokken. Toch klauwde de Belg zich nog voor de break in de partij. Dat hij 144 nét niet kon uitchecken, betekende wel dat hij zich stilaan beter begon te voelen: 4-6.





Maar Noppert behield wel de voorsprong. Toen De Decker ook nog eens zijn triples niet meer vond, leek de veer te breken. 5-7 werd in een mum van tijd 5-9, Noppert kon de kwartfinale al ruiken.





De Decker knabbelde nog met één leg aan de voorsprong, maar dan was het geduld van zijn noorderbuur op. Een 180 in het slot bevestigde het gevoel van beide darters: tops, 6-10 en over en uit voor onze landgenoot.