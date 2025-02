Titelverdediger Van den Bergh trekt met een missie naar UK Open darts: "Ik ben veel matuurder geworden"

Met hernieuwd vertrouwen en een aanslepende blessure die stilaan van de baan is, trekt Dimitri Van den Bergh naar de UK Open darts. Onze landgenoot won de prestigieuze major vorig jaar en wil zijn titel dit weekend met hand en tand verdedigen. "Ik ben nu een doelwit, maar ik deins niet terug voor een gevecht."

"Het zou een droom zijn", blikt onze landgenoot vooruit bij de PDC. "Ik heb nog veel vakjes af te vinken in mijn carrière, maar een majortitel verlengen zou geweldig zijn."

Nadien kende onze landgenoot, mede door een polsblessure, een moeilijk seizoen, maar in 2025 heeft hij opnieuw de goede flow beet. In Minehead hoopt Van den Bergh dit weekend dan ook zijn titel te verlengen op de UK Open.

Ik heb nog veel vakjes af te vinken in mijn carrière, maar een majortitel verlengen zou een droom zijn.

Ik heb nog veel vakjes af te vinken in mijn carrière, maar een majortitel verlengen zou een droom zijn.

"Ik weet dat ik deze week als titelverdediger een doelwit zal zijn, maar ik hou wel van een gevecht. Ik deins er zeker niet voor terug."



"Ik hou echt van de energie op de UK Open. Het is altijd een nagelbijter wie je in de loting zal treffen (voor elke ronde verdwijnen alle spelers weer in de bokaal, red.). Er zijn altijd zoveel topwedstrijden."