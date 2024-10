Leuk verjaardagscadeau voor Eli Iserbyt: hij mag dag vroeger weer crossen na verwarring over einddatum schorsing

Eli Iserbyt moet voor zijn trapincident geen 3 maar 2 crossen op de strafbank zitten. Zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal laat weten dat zijn schorsing vrijdagavond al afloopt. Dat betekent dat Iserbyt zaterdag zijn rugnummer mag opspelden in de veldrit in Heerderstrand.

Na zijn trap op de spaken van Ryan Kamp kreeg Eli Iserbyt zaterdagochtend een onaangename verrassing. De UCI had laten weten dat de veldrijder een week lang verbannen werd uit competitie.

Dat betekende dat Iserbyt 3 crossen zou missen: Essen en Ruddervoorde vorig weekend en Heerderstrand volgend weekend. Zondag in Overijse zou hij wel weer startgerechtigd zijn.

Maar tussen de vele verjaardagsbrieven - Iserbyt wordt vandaag 27 - vond de Belgische kampioen ook een brief van de UCI in zijn brievenbus.



Niet om hem een gelukkige verjaardag te wensen, maar wel om de precieze einddatum van straf te communiceren.

Die straf loopt vrijdag al af in plaats van zaterdag. Dat betekent dat Iserbyt zaterdag zijn rentree zal vieren in de Exact Cross van Heerderstrand (in Nederland).

Of hij daar kan verbroederen met Ryan Kamp lijkt weinig realistisch, want de Nederlander is aan het herstellen van een zware val in Ruddervoorde.