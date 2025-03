Sterren voor Classic Brugge-De Panne: wie legt Sanremo-winnares iets in de weg?

do 27 maart 2025 06:32

5 dagen na haar monumentale zege in Milaan-Sanremo jaagt Lorena Wiebes ook op de oppergaai in de Classic Brugge-De Panne. Wie zijn volgens de Sporza-jury haar grote concurrentes?

⭐⭐⭐

Bijna alles wat Lorena Wiebes dit jaar aanraakt, verandert in goud. Op 8 koersdagen stond ze liefst 5 keer op het hoogste schavotje. In de straten van De Panne moet Wiebes het wel zonder Sanremo-loods Lotte Kopecky zien te redden. De grote uitdager van de Nederlandse topfavoriete is Elisa Balsamo. Al is "groot" misschien te sterk uitgedrukt. De laatste keer dat Balsamo Wiebes vloerde is al 2 seizoenen geleden (in de Simac Ladies Tour).

⭐⭐

Vorig jaar strandde Charlotte Kool op een zucht van de zege in De Panne. Dit voorjaar verloopt wat stroef na een winter die verstoord werd door een sleutelbeenbreuk. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston zit wel in een goeie flow met 3 zeges op de teller. Zet ze een nieuwe stap in haar opmars richting de sprinttop? En Chiara Consonni is de laatste jaren een vaste klant in de top 10 van deze sprintklassieker: 7e in 2022, 8e in 2023 en 4e in 2024.

⭐